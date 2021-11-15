Kişiler günlük hayat içerisinde uydukları ve okudukları kelimelerinin anlamlarını, eş anlamlarını ve kökenlerini merak eder. Bu kelimeler hakkında bilgi sahibi olmak, daha akıcı ve etkili bir konuşma ya da yazma yetisine sahip olmayı kolaylaştırır. Kişilerin kelime haznelerinde bulunan ve gün içerisinde de sık sık kullandıkları önce kelimesi de araştırılan kelimelerin başında gelir. Biz de sizler için hazırladığımız bu yazımızda Önce eş anlamlısı nedir? Önce kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilenleri bir araya getirdik.

Önce kelimesinin anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre önce kelimesi başlangıçta, ilk olarak ve ilkin şeklinde tanımlanır. Zaman bildiren bir kelime olan önce kelimesinin kökeni ise Türkçedir. Önde olmak kelimesinden türeyerek kullanılmaya başlayan bu kelime, kişilerin bir şeyin zamanını ya da sırasını bildirmek istediği durumlarda sıklıkla kullanılır.

Önemli kelimesinin eş anlamlısı

Başlangıçta, ilkin ve ilk olarak şeklinde tanımlanan önce kelimesinin farklı eş anlamları bulunur. Yazılışları birbirinden tamamen farklı olsa da aynı anlam görevini taşıyan bu kelimeler karşımıza evvel, başta, ilkin ve geçmiş zaman olarak çıkar. Kişiler önce kelimesi yerine bu eş anlamlı kelimeleri kullanarak cümlelerini daha etkili bir anlatımla sunabilir. Bu kelimelerin kullanımları da doğru olduğu için hem cümle anlamları güçlenecektir hem de kişilerin kelime dağarcıkları zenginleşecektir.

Önemli kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Önemli kelimesi günlük hayatta cümle içerisinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Önce kelimesi ile örnek cümleler şu şekilde kurulabilir:

Önce sen geldiğin için en iyi oturma yeri senin hakkın.

Sınavdan önce çıkmak için tüm soruları hızlı bir şekilde cevapladı.

Önce kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım