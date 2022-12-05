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Giriş Tarihi: 5.12.2022 09:34 Son Güncelleme: 5.12.2022 09:34

Önce Zıt Anlamlısı Nedir? Önce Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Etkili iletişimin olmazsa olmazı kelime dağarcığının genişliği ve kelimelerin doğru anlamlarda kullanılmasıdır. Bir kelimenin doğru kullanımı iletişimimizi güçlendirmekte ve olası yanlış anlaşılmalardan bizi korumaktadır. Kelimelerin doğru kullanılması da anlamlarına hakim olunmasından, anlamlarının doğru bilinmesinden başlamaktadır. Bir kelime anlamının doğru bilinmesi zıt anlamlısıyla düşünülerek, sağlama yapılarak bulunabilir. Bu da kelimelerin doğru kullanıldığından emin olmamızı sağlar.

Önce Zıt Anlamlısı Nedir? Önce Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Zıt anlamlı kelimeler bazen kişiyi yanlış kelime kullanımlarından kaçındırır ya da zıt anlamlısıyla birlikte kullanılması aslında yanlış anlaşılacak bir durumun toparlanmasında daha net anlaşılmasında fayda sağlar. Bu yazımızda önce kelimesinin anlamına ve zıt anlamlısına değineceğiz.

Önce Kelimesinin Anlamı Nedir?

Önce kelimesi bir şeyin ilki, başlangıcı olduğunu ifade eden bir kelimedir. Ayrıca zaman bildiren sözcüklerden sonra gelerek o ana kadar olan bir sürenin geçmiş olduğunu da söyler.

Önce Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir?

Anlamca karşıtına bakıldığında önce kelimesinin zıt anlamlısının ''sonra'' kelimesi olduğu görülür. Birbirlerinin anlamca karşıtı olan bu kelimeler bazen bir durumu anlatırken pekiştirmek için bir arada kullanılır.

Önce Kelimesi Ve Zıt Anlamı İle İlgili Cümleler Nelerdir?

  • Senden Önce kitabının devam kitabı Senden Sonra olunca daha da meraklanıp ilk kitabı hızlıca okumaya başlamış.
  • İki yıl kadar önce çıktığım seyahatte büyük dostluklar kazandım.
  • Kahvaltıdan sonra hızlıca yapacağı işlere yöneldi.
  • Üç saat önce okuldan çıktı.

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Önce Zıt Anlamlısı Nedir? Önce Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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