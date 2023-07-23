Öncü bir yükseköğretim kurumu: Ege Üniversitesi

Cumhuriyetin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na, uluslararası tanınır, tam akreditasyona sahip öncü bir araştırma üniversitesi olmanın gururu ile giren Ege Üniversitesi (EÜ), kurulduğu günden itibaren adını aldığı bölgenin eğitim, bilim, kültür, sanat, spor ve iş dünyasının odak noktasında yer alıyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde hayata geçirilen güven ve huzur iklimi, vizyoner uygulamalar ve nitelikli projelerle adını küresel ölçekte duyuran Ege Üniversitesi, son 6 yılda çağın gereksinimlerine uygun akademik çeşitliliği ve güçlü teknolojik altyapısı ile dev bir bilim üssü haline geldi.EÜ'de oluşturulan bilim üretme ekosisteminin birçok alanda başarıya dönüştüğünü ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak "Devletin zirvesiyle kurulan güçlü iletişim ve koordinasyon ile Türk yükseköğretiminde tarihi başarılara imza attık. Önce tam kurumsal akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olduk, ardından ülkemizin önde gelen araştırma üniversiteleri arasına adımızı yazdırdık. Lisans programlarının yüzde 70'ini akredite ederek kalitemizi tescilledik. TÜBİTAK nezdinde tüm üniversiteler içeresinde proje kabul sayısında son 3 yılda arka arkaya Türkiye birincisi olduk. 2209 A programında 435 proje ile en yüksek başvuruyu yapan ve 276 proje ile en çok kabul alan üniversite olduk. TEKNOFEST 2023'te ödülleri toplayarak, dünyanın en büyük havacılık, uzaay ve teknoloji festivaline damga vurduk. Festival finalinde 20 takımla yarışarak dereceler aldık. YÖK Engelsiz Üniversite Ödüllerinde 9 bayrak, 3 nişan aldık" dedi. "Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek" mottosu ile belirlenen stratejik plan ve yol haritası doğrultusunda pek çok öğrenci odaklı uygulamayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak "Öğrenci Senatosu, Öğrenci Dekanlığı, Öncelikli Randevu Sistemi, Turkuaz Masa, Canlı Destek Hattı, Mezun Kartı, Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi, Ek Gelişim Etkinlikleri Karnesi gibi örnek uygulamaları akademiye kazandırdık. Tüm bu uygulamalarımız öğrencilerden tam not alarak üniversiteyi öğrenci memnuniyetinde A Plus kategorisine yerleştirdi. Ayrıca, Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite ödülünü ülkemizde kazanan ilk ve tek yükseköğretim kurumu olduk" diye konuştu.