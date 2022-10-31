Ondalık Sayılar Konu Anlatımı-Ondalık Sayılarda Bölme, Çarpma, Toplama ve Çıkarma Nasıl Yapılır?

Ondalık sayılar konu anlatımı, kimi öğrencilerin çok zorlandığı, kimilerinin ise severek dinlediği ve problemlerini sevdiği bir konu başlığıdır. Devirli ondalık sayılar ise matematik konu grubunun zor sayılabilecek konuları arasındadır. Ondalık sayılarda dört işlem ise belli hususlara dikkat edildiğinde çok pratik yapılabilen matematik işlemleridir. Ondalık sayılarda bölme ve ondalık sayılarda çarpma ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Ondalık Sayılar Konu Anlatımı

Kesirli sayıların paydası 10 ve 10'un katları şeklinde ise bu sayı aynı zamanda ondalık şekilde ifade edilebilir. Örneğin 6,25 ondalık sayısı, 6 tam yüzde 25 şeklinde okunur. Bu sayının kesirli şekilde ifadesi ise 625/100'dür.

Ondalık sayıların okunması da tek bir kurala dayanır. Virgülden sonraki her bir rakam ondalık kısmı ifade eder. Yani virgülden sonra tek bir rakam varsa "onda", iki rakam varsa da "yüzde" şeklinde ifade edilir. Bu durum binde, on binde şeklinde devam eder.

Ondalık sayılar da kesirli sayılarda olduğu gibi sadeleştirilebilir. Yine yukarıdaki örnekten yola çıkarsak 625/100 ondalık ifadesinin pay ve paydasını 25 sayısına bölersek 25/4 sonucu ile karşılaşırız. Yani 625/100 ile 25/4 aynı sayıdır. Ondalık sayının sadeleştirilmiş şekli de tam sayılı şekilde ifade edilebilir. Yani 25/4 sayısı 6 tam 1/4 şeklinde de okunabilir.

Ondalık Sayılarda Dört İşlem

Ondalık sayılarda dört işlem yapmak da son derece kolay ve pratiktir. Yapılan işlemleri örnek ile anlatmaya çalışalım.

Ondalık sayılarda toplama ve çıkarma işleminde sayıların virgülleri aynı hizada olacak şekilde toplama yapılmalıdır. Örneğin 0,25+0,50=? İşleminde Öncelikle yüzde birler basamakları (5 ve 0) toplanır. Sonrasında ise onda birler basamağı (2 ve 5) toplanır. En son işlem olarak da virgülün sol kısmındaki rakamlar toplanmalıdır. Bu durumda işlemin sonucu 0,75 olacaktır. Çıkarma işleminde de aynı mantık geçerlidir.

Ondalık sayılarda çarpma işlemi toplama ya da çıkarma işlemi gibi yapılmaz. Yapılan çarpma işleminde virgül yokmuş gibi işlem yapılır. İşlem sonrasında ise virgülden sonraki basamak sayılarının toplamı kadar çıkan sonuç sağdan sola kaydırılır. Bunu bir örnek ile açıklayalım. 0,2x0,8=? İşleminde virgül hiç yokmuş gibi 2 ile 8 sayıları çarpılır. 2x8=16'dır. Sağdan sola bir basamak kaydırıldığında işlemin sonucu 1,6'dır.

Ondalık sayılarda bölme işlemi yapılırken de bölen kısım virgülden kurtarılır. Bölen kısım virgülden kurtarılırken kaç ile çarpılırsa bölünen de o sayı ile çarpılmalıdır. Örneğin 0,8/0,24=? İşleminde pay ve payda 100 ile çarpılarak bölen virgülden kurtarılır. 0,8x100/0,24x100=80/24 sonucuna ulaşılır. Bu kesirli sayı da sadeleştirildiğinde sonuç 10/3 sonucu ortaya çıkar.