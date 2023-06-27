Ondalık Sayılarda Yuvarlama Konu Anlatımı - Ondalıklı Sayılarda Yuvarlama Nasıl Yapılır?

Ondalık sayılarda yuvarlama işlemi yapılırken ilk olarak sayının sağında bulunan rakamların 5'e eşit mi veya 5'ten büyük mü olup olmadığına bakılır. Tam tersi bir şekilde rakamlar 5'ten küçük ise o zaman sağ taraftaki rakam atılarak yuvarlama yapılır. Bundan dolayı, onda birler basamağında yuvarlama yapmak oldukça basit bir işlemdir. Virgüllü sayı yuvarlama nasıl yapılır? İşte ondalık sayılarda yuvarlama hakkında merak edilenler…

Ondalık Sayılarda Yuvarlama Nasıl Yapılır?

İlköğretim 5. sınıfta görülmeye başlanan ondalık sayılarda yuvarlama işlemi, son derece basit bir mantığa sahiptir. Örnek sorular ve çözümleri, konunun daha iyi kavranması açısından oldukça önemlidir. Ondalık bir sayıyı yuvarlamak için ilk önce, basamağın sağ tarafındaki rakamların birincisine bakılır. Söz konusu rakam 5'ten büyük ya da 5'ten küçük ise sağ basamaktaki ilk rakam 1 artırılır. Sağ tarafta kalan diğer rakamlar ise atılır.

Örnek: 4,48 ondalık kesrini en yakın onda birliğe yuvarlayınız.

Çözüm: 4,4 ve 4,5 ondalık kesirleri arasında bulunan 4,58 kesri, sayı doğrusunda gösterildiğinde 4,5 kesrine daha yakın olduğu görülür. Bundan dolayı 4,48 ondalık kesri yuvarlanarak 4,5 olur.

Sağ basamaktaki son rakam 5'ten küçük ise en sondaki rakam atılır.

Örnek: 6,723 ondalık kesrini en yakın yüzde birliğe yuvarlayınız.

Çözüm: 6,72 ile 6,73 ondalık kesirleri arasında yer alan 6,723 ondalık kesrinin son rakamı 5'ten küçük olduğu için sayı doğrusunda 6,72'ye daha yakın olduğu kabul edilir ve bu ondalık kesre yuvarlanır.

Onda Birler Basamağı Nedir?

Sayılar, basamaklarının sayısına göre gruplandırılır. Bunların isimlendirilmesine sağ taraftan başlanır. Onlar, yüzler ve binler şeklinde ilerler, ancak virgüllü yani ondalıklı sayılarda basamak değerleri daha farklı tanımlanır. Virgülden sonra gelen ilk sayı, onda birler basamağı olarak ifade edilir. Diğerleri ise şu şekilde sıralanır:

Onda birler basamağı

Yüzde birler basamağı

Binde birler basamağı

On binde birler basamağı

Yüz binde birler basamağı