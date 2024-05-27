Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Önder Eş Anlamlısı Nedir? Önderin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 27.5.2024 15:36 Son Güncelleme: 27.5.2024 15:36

Önder Eş Anlamlısı Nedir? Önderin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe, kelime hazinesi bakımından oldukça geniş ve çeşitli bir dil olma özelliğini taşır. Bu zenginliğin en önemli göstergelerinden biri de eş anlamlı kelimelerdir. Bu kelimelerden biri de sıkça kullandığımız "önder" kelimesidir. Önder eş anlamlısı nedir, önderin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı gibi başlıklar da dikkat çekmektedir.

Önder Eş Anlamlısı Nedir? Önderin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dil hazinesi bakımından oldukça geniş ve renkli bir yapıya sahip olan Türkçe, bu zenginliğini eş anlamlı kelimeler aracılığıyla da gözler önüne serer. Farklı yazılış ve telaffuzlara sahip olsalar da aynı anlamı taşıyan bu kelimeler, dilimize çeşitlilik katmaktadır. Eş anlamlısı olan kelimelerden biri de "önder" kelimesidir. Önder eş anlamlısı nedir, önderin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı gibi konular da merak edilmektedir.

Önder Kelimesinin Anlamı Nedir?

Önder kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre "başta giden, yol gösteren, önde olan" anlamlarına gelir. Bir topluluğu veya hareketi yöneten, yönlendiren ve ilham veren kişiye de önder denir. Önderler, genellikle cesur, kararlı ve vizyon sahibi kişiler olarak kabul edilir.

Önder Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Önder kelimesinin en yaygın eş anlamlısı "lider" kelimesidir. Lider de tıpkı önder gibi, bir topluluğu veya hareketi yöneten, yönlendiren ve ilham veren kişi demektir.

Bunlara ek olarak, "rehber", "öncü", "başçı", "şef", "yol başçı" gibi kelimeler de önder kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

Önder Kelimesi ve Eş Anlamlılarının Cümle İçinde Kullanımına Örnekler

  • Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin önderidir.

  • Mustafa Kemal Atatürk, ilham verici vizyonu ve cesur liderliği ile Türk milletinin bağımsızlığını ve modernleşmesini sağlamıştır.

  • Müzeyi rehber eşliğinde gezerek eserlerin hikayelerini öğrendik.

  • Düşünce özgürlüğünün öncü savunucuları, fikirlerini korkusuzca ifade ederek değişime katkıda bulunuyorlar

  • Futbol sahasında kaptan, takım arkadaşlarını motive ederek onları zafere taşımaya çalışıyordu. Bu da onu sahanın başçısı yapıyordu.

  • Bilim insanları, yeni keşifler yaparak ve insanlığın bilgi birikimini genişleterek, gelecek nesiller için yol başçılarıdır.

  • Şefin motivasyonu ve liderliği, ekibin tüm zorlukların üstesinden gelmesine öncülük ediyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Önder Eş Anlamlısı Nedir? Önderin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA