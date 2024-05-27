Önder Eş Anlamlısı Nedir? Önderin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Dil hazinesi bakımından oldukça geniş ve renkli bir yapıya sahip olan Türkçe, bu zenginliğini eş anlamlı kelimeler aracılığıyla da gözler önüne serer. Farklı yazılış ve telaffuzlara sahip olsalar da aynı anlamı taşıyan bu kelimeler, dilimize çeşitlilik katmaktadır. Eş anlamlısı olan kelimelerden biri de "önder" kelimesidir. Önder eş anlamlısı nedir, önderin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı gibi konular da merak edilmektedir.

Önder Kelimesinin Anlamı Nedir?

Önder kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre "başta giden, yol gösteren, önde olan" anlamlarına gelir. Bir topluluğu veya hareketi yöneten, yönlendiren ve ilham veren kişiye de önder denir. Önderler, genellikle cesur, kararlı ve vizyon sahibi kişiler olarak kabul edilir.

Önder Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Önder kelimesinin en yaygın eş anlamlısı "lider" kelimesidir. Lider de tıpkı önder gibi, bir topluluğu veya hareketi yöneten, yönlendiren ve ilham veren kişi demektir.

Bunlara ek olarak, "rehber", "öncü", "başçı", "şef", "yol başçı" gibi kelimeler de önder kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilir.

Önder Kelimesi ve Eş Anlamlılarının Cümle İçinde Kullanımına Örnekler