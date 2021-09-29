Önder Eş Anlamlısı – Önder Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Önder Eş Anlamlısı ile hayatımızda sıkça kullandığımız kelimelerden olduğundan gün içerisinde birçok kişinin gündemine taşınıyor. Türkçe'de birçok kelimenin anlamdaşı olduğu gibi bu sözcüklerin büyük bir çoğunluğu ise Türkçe kelimelere karşılık gelen ve dilimizde kullanılan yabancı kökenli kelimeler oluyor. Öte yandan Önder Eş Anlamlısı Nedir? Sorusu bu noktada yanıt aramaya başladı. İşte Önderin Eş Anlamlısı Olan Sözcük ve detaylar…

EŞ ANLAMLI KELİMELER

Dil bilgisi derslerinin vazgeçilmez konusu olan eş anlamlı kelimeler aynı zamanda günlük hayatımızda da fazlasıyla kullandığımız kelimelerdendir. Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılan sözcük veya sözcük grupları ilkokul, ortaokul ve lise eğitimleri esnasında da karşımıza çıkmıştır.

ÖNDER EŞ ANLAMLISI

Önder kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "lider"dir.

1.Lider

2.Şef

3.Alemdar

ÖNDER NE DEMEKTİR?

Önder kelimesi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Bu kelime TDK sözlüğüne göre " Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse" anlamını taşımaktadır. Bu kelimenin eş anlamlıları ise lider, şef, alemdar sözcükleridir. Bu kelimeler yabancı kökenlidir.