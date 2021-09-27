Önem Eş Anlamlısı Nedir? Önem Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan önem kelimesinin kendisi kadar çok kullanılan 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu iki kelime cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Bu kelimeleri bilmek bizim için önemlidir. Sadece beyin jimnastiği yapmamızı sağlamaz, aynı zamanda kelime haznemizi de güçlendirmektedir. Önem kelimesinin eş anlamlısı nedir?
ÖNEM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Önem ve ehemmiyet kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. Bu iki kelime cümlelerde birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Birbirinin yerine kullanılırken hiçbir anlam bozukluğuna sebebiyet vermemektedir.
Önem kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "importance" kelimesidir.
ÖNEM KELİMESİNİN ANLAMI
Önem kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımı şudur:
ÖNEM KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
ÖNEMİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM