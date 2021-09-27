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Giriş Tarihi: 27.9.2021 10:35

Önem Eş Anlamlısı Nedir? Önem Kelimesinin Eş Anlamlısı

Önem Eş Anlamlısı Nedir? Önem Kelimesinin Eş Anlamlısı

Günlük hayatta da oldukça çok kullanılan kelimelerden biri de ‘önem’ kelimesidir. Değerli ve kıymetli her şeyden bahsederken kullanabildiğimiz önem kelimesinin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Bazen bulmacalarda karşımıza çıkabilen, sınavlarda soru olarak sorulabilen önem eş anlamlısı nedir?

Öz Türkçe bir kelime olan önem kelimesinin kendisi kadar çok kullanılan 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu iki kelime cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Bu kelimeleri bilmek bizim için önemlidir. Sadece beyin jimnastiği yapmamızı sağlamaz, aynı zamanda kelime haznemizi de güçlendirmektedir. Önem kelimesinin eş anlamlısı nedir?

ÖNEM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Ehemmiyet (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Önem ve ehemmiyet kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. Bu iki kelime cümlelerde birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Birbirinin yerine kullanılırken hiçbir anlam bozukluğuna sebebiyet vermemektedir.

Önem kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "importance" kelimesidir.

ÖNEM KELİMESİNİN ANLAMI

Önem kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımı şudur:

  • Bir obje, bir eşya, bir insan veya bir varlığın nitel ya da nicel bakımdan değerli olma durumu.

ÖNEM KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Hafta sonu gireceğim sınav benim ve eğitim hayatım için çok önemli.
  • Atalarımız geleceği yorumlayabilmemiz için çok önemli tecrübeler yaşamış.
  • Son zamanlarda ülke çapında çok önemli olaylar yaşanmakta.

ÖNEMİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bu olayın ehemmiyetinin farkında olmadığını düşünüyorum.
  • Devleti yönetmek de ehemmiyet gerektiren bir iştir.
  • Bu gibi işlerde yaşın da ehemmiyeti vardır.

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Önem Eş Anlamlısı Nedir? Önem Kelimesinin Eş Anlamlısı
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