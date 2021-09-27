Önem Eş Anlamlısı Nedir? Önem Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan önem kelimesinin kendisi kadar çok kullanılan 1 tane eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu iki kelime cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Bu kelimeleri bilmek bizim için önemlidir. Sadece beyin jimnastiği yapmamızı sağlamaz, aynı zamanda kelime haznemizi de güçlendirmektedir. Önem kelimesinin eş anlamlısı nedir?

ÖNEM KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Ehemmiyet (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Önem ve ehemmiyet kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. Bu iki kelime cümlelerde birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Birbirinin yerine kullanılırken hiçbir anlam bozukluğuna sebebiyet vermemektedir.

Önem kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "importance" kelimesidir.

ÖNEM KELİMESİNİN ANLAMI

Önem kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre tanımı şudur:

Bir obje, bir eşya, bir insan veya bir varlığın nitel ya da nicel bakımdan değerli olma durumu.

ÖNEM KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Hafta sonu gireceğim sınav benim ve eğitim hayatım için çok önemli.

Atalarımız geleceği yorumlayabilmemiz için çok önemli tecrübeler yaşamış.

Son zamanlarda ülke çapında çok önemli olaylar yaşanmakta.

ÖNEMİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM