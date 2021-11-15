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Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:59

Önemli eş anlamlısı nedir? Önemli kelimesinin eş anlamlısı

Önemli eş anlamlısı nedir? Önemli kelimesinin eş anlamlısı

Televizyonda, internette ya da gazetelerde gün içerisinde pek çok kelimeyi duyar ve okuruz. Bu kelimelerin anlam ve kökenlerini bilmediklerimiz ise merak konusu olur. Kişiler sık sık kullandıkları ama kökenlerini ve eş anlamlılarını bilmedikleri kelimeleri ya sözlüklerden ya da internetten araştırarak öğrenmeye çalışır. Bu kelimelerden biri olan ve eş anlamlıları da merak edilen önemli kelimesi hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için hazırladık. İşte Önemli eş anlamlısı nedir? Önemli kelimesinin eş anlamlısı.

Türkçe, yaşayan bir dildir ve toplumsal ilişkileri nedeni ile geçmişten günümüze gelişerek ve değişerek kelime haznesini zenginleştirmiştir. Türkçenin kelime haznesinde bulunan önemli kelimesi de günlük hayat içerisinde kişilerin sık sık kullanmayı tercih ettiği bir kelimedir. Peki, Önemli eş anlamlısı nedir? Önemli kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili hangi cümleler kurulabilir? İşte önemli kelimesi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Önemli kelimesinin anlamı

Önemli kelimesi önem kelimesinden türemiştir. Kişiler için ehemmiyeti olan durumlar ya da kişileri tanımlamak için kullanılır. Kökeni tam olarak bilinmeyen bu kelimenin önem kelimesinden türemesi ile kökeni de Türkçe kabul edilir. Bu kelimenin eski kullanımı ehemmiyettir. Ehemmiyet kelimesi Arapça ve Farsça kökenli bir kelimedir.

Önemli kelimesinin eş anlamlısı

Kişiler için ehemmiyeti olan durumlar ya da kişileri tanımlamak için kullanılan ve önem kelimesinden türeyen önemli kelimesinin eş anlamlı kelimeleri de merak edilir. Önemli kelimesinin eş anlamlısı olan mühim ve ehemmiyet kelimeleri kullanılabilir. Bu kelimelerin yazılışları birbirinden farklı olsa da cümle içerisinde önemli kelimesi ile aynı anlama geldiği içi gönül rahatlığı ile kullanılabilir. Kişiler önemli kelimesi yerine mühim ya da ehemmiyet kelimesini kullanarak kelime dağarcıklarının zenginliğini göstermek isterler. Ehemmiyet ve mühim kelimelerinin kökeni ise Arapça ve Farsçadır. Bu iki kelime her ne kadar Türkçe kökenli olmasa da dilimize uyum sağlayarak günümüzde de hala kullanılmaktadır.

Önemli kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

  • Bugün çok önemli bir toplantısı olduğu için buluşmaya gelemedi.
  • Sınavdan önce önemli konuların üzerinde durduğu için başarılı bir sonuç bekliyor.
  • Bu kadar önemli bir olayı örtbas ettiği için çevresinden tepki gördü.

Önemli kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • Mühim bir konu konuşmak için onu okula davete etti.
  • Çocukların gelişim dönemlerindeki hassasiyetin ehemmiyetini anlatmak için veliler ile görüştü.
  • İlacın zamanında içilmesi gerektiğinin mühim olduğunu bir kez daha vurguladı.

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Önemli eş anlamlısı nedir? Önemli kelimesinin eş anlamlısı
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