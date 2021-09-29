Öneri Eş Anlamlısı – Öneri Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Bir şeyin önerilmesi, tavsiye edilmesini ifade eden öneri kelimesi günlük hayatta yaygın olarak kullanılan sözcükler arasında yer alıyor. Kimi zaman konuşma ya da metni/paragrafı zenginleştirmek için, kimi zaman da Türk Dili alanında eğitim gören öğrenciler tarafından meraktan, kelimelerin zıt ve eş anlamlıları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TDK tanımına göre, öneri eş anlamlısı nedir ve bu kelime yerine hangi sözcük kullanılabilir? İşte, önerinin eş anlamlısı olan kelime...

ÖNERİ KELİMESİ EŞ ANLAMLISI

Öneri sözcüğünün eş anlamlı kelimesi teklif sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

ÖNERİ NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Öneri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. TDK'ye göre, öneri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif

- İncelenmek için ileri sürülen şey, teklif

ÖNERİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- öneride bulunmak

ÖNERİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

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