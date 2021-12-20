Onlar Grubu Ressamları ve Eserleri Nelerdir? Onlar Grubu Ressamları Kimlerdir?

Ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sanat görüşleri doğrultusunda bir araya gelen öğrencileri 1946 yılında Onlar Grubu'nu oluşturmuştur. Temel amaçları Batı sanat biçimleriyle Anadolu'nun geleneksel sanat unsurlarını harmanlamak olmuştur. 9 yıl boyunca etki alanını genişleterek sergiler düzenleyen Onlar Grubu, 1955 yılında dağılmıştır.

Onlar Grubu Ressamları Eserleri

Onlar Grubu, bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ismiyle faaliyetini sürdüren Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitim gören 10 öğrenci tarafından kurulmuştur. Akademi'de öğretmenlik yapan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sanat görüşlerinden etkilenen öğrenciler, grubun temellerini atmışlardır. Eserlerinde Batı sanat biçimleriyle Anadolu'nun geleneksel dokularını yansıtmışlardır.

Onlar Grubu Ressamları Kimlerdir?

Fikret Otyam, Fahrünnisa Sönmez Hulusi Sarptürk, Ivy Stangali, Leyla Gamsız, Mehmet Pesen, Mustafa Esirkuş, Nedim Günsür, Orhan Peker ve Turan Erol grubun kurucu öğrencileridir. 10 kişi olarak kuruldukları için "Onlar Grubu" adıyla sergiler düzenlemişlerdir. İlk sergilerini 1946 yılında düzenleyen grup, Adnan Varınca, Nevin Demiryol, Remzi Paşa gibi isimlerin katılımıyla üye sayısını yıllar içinde artırmıştır.

Onlar Grubu Ressamları Kuruluşu

Onlar Grubu'nun kuruluşunda Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yönlendirmesinin büyük payı vardır. 1940'lı yurt içinde çeşitli noktalara geziler düzenleyen ressam, buralarda gördüğü manzaralar sonucu sanatsal anlayışını Batı sanat biçimleriyle Anadolu'nun geleneksel unsurlarının sentezi doğrultusunda oluşturur. Bu anlayışını Akademi'de öğrencilere aşılayıp 10 kişilik grup kurmalarını önerir. Bu anlayışla toplanan öğrenciler, Onlar Grubu'nu oluşturur.

Onlar Grubu Ressamları Nedir?

Çağdaş Türk resim tarihi incelendiğinde Onlar Grubu, etkin oldukları süreçte ve sonrasında Türk resmine yön veren gruplar arasında kabul edilir. Grup sanatçıları Batı sanat biçimlerinden yola çıkarak Türk motiflerini tuvallerine taşımışlardır. Bu sentezdeki temel amaçları Türk resmini taklitten kurtularak özgün kimliğini bulmasını sağlamaktır. Bu amaçla dağıldıkları tarihe değin ondan fazla sergi düzenleyerek etki alanlarını artırmayı amaçlamışlardır.

Onlar Grubu Ressamları Özellikleri

Batı ve Anadolu'yu birbirinden ayırarak özgün klasik Türk resminin yaratılamayacağı görüşüyle hareket eden ressamlar, Türk resim sanatında çağdaş akımların görülmesine zemin hazırlamışlardır. Edebiyat tarihçilerinin verdikleri onlar grubu ressamları hakkında bilgi, Türk kültüründe halk sanatına duyulan ilgiyi artırdıkları yönündedir. Faaliyet sürdükleri dönemde ve sonrasında genç ressamlara ilham kaynağı olan grup, Türk resmindeki yerini korumaktadır.