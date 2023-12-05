Onlarca konuda yüzlerce eğitim içeriği yer alıyor

YDÜ'nün yaşam boyu ve kişiselleştirilmiş bir eğitim deneyimi sunan dijital eğitim platformu akademik gelişimin yanı sıra, sanat, sağlık, çocuk, ebeveyn, evcil hayvan bakımı, gastronomi ve Kıbrıs kültürüne yönelik eğitimleri farklı dil seçeneklerini sunuyor.

Dijital platformda en çok rağbet gören eğitimler arasında sınava hazırlık ve dil eğitimleri yer alıyor. Zaman yönetimi, öfke yönetimi, photoshop eğitimi, yoga ve meditasyon, gelişim psikolojisi, drone eğitimi, makyaj teknikleri, eğitimde yeni teknolojiler, anne baba eğitimi, etkili iletişim ve beden dili gibi eğitimler de platformun en çok ilgi çeken içerikleri arasında yer alıyor.