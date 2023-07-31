Onobara Antik Kenti Nerede? Onobara Antik Kenti’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Onobara Antik Kenti, Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alan, eski bir uygarlığın önemli yerleşim yerlerinden biridir. Eski uygarlıklarla ilgili araştırmalara meraklı biri iseniz bu anti kent ilginizi çekecektir. Onobara Antik Kenti inşa zamanı ve medeniyetler tarihindeki yeri de tarihsel araştırmalarda dikkat çekmektedir. Onobara Antik Kenti, Likya uygarlığı ile ilgili önemli bilgilere ulaşmanızı sağlayacaktır. Peki, Onobara Antik Kenti nerede ve nasıl gidilir?

Onobara Antik Kenti Nerede?

Onobara Antik Kenti, Antalya ilinin Konyaaltı ilçesinde bulunan önemli bir eski yerleşim yeridir. Söz konusu anti kent liman bölgesine yakın olup Konyaaltı merkezinden yürüyerek antik kente ulaşabilirsiniz. Konyaaltı ilçesinin Çakırlar Mahallesinde bulunan Onobara Antik Kenti, halk arasında "Asarlık" ismi ile de bilinir. Bahse konu antik kent Trebenna Antik Kenti'ne bağlı olarak kurulmuştur. Kale kent olma özelliğine de sahip olan antik kent, Trebenna Antik Kenti'ni koruma görevi de üstlenmiştir. Antik kent, adını üzerinde konuşlandığı büyük yamaçtan almıştır.

Onobara Antik Kenti Hangi Medeniyete Ait?

Onobara Antik Kenti, Likya uygarlığına ait olan bir yerleşim yeridir. Akdeniz Bölgesi, Likya Uygarlığı açısından çok önemli bir coğrafyadır. Onobara Antik Kenti de Likya tarihi açısından önemli eserleri bünyesinde barındırmaktadır. Antik kentte çok sayıda kaya mezarı ve figürler ile karşılaşacaksınız. Antik kente giriş ücretinin olup olmadığı da merak edilenler arasındadır. Söz konusu antik kente giriş tamamen ücretsizdir.