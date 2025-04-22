Önsezi Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Ön Sezi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Önsezi kelimesi anlam olarak içe doğma ve gelecekle ilgili olanın önceden duyulması gibi anlamlara gelmektedir. Günlük yaşamda da sıklıkla kullandığımız bu kelimeyi yazarken maalesef bazı yazım hataları yapılabilmektedir. Bu gibi hatalar yapmamak için de kelimenin doğru yazımı internette çokça aranmaktadır. Önsezi nasıl yazılır ve TDK'ye göre ön sezi ayrı mı bitişik mi yazılır sorusu da sorular sorular arasında yerini almaktadır.

Önsezi Nasıl Yazılır?

Önsezi gün içinde sıklıkla kullanılan ve yazımı konusunda hatalar yapılan bir kelimedir. Kelimenin yazımı genellikle "ön sezi" şeklinde görülse bile bu yazım şekli yanlıştır. Kelimenin doğru yazımı " önsezi" şeklinde bitişik olmalıdır.

TDK'ye Göre Ön Sezi Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Yazı yazarken hata yapmamak adına kelimeleri kontrol etmek ve TDK'den yararlanmak oldukça önemlidir. Kafa karıştıran kelimelerden biri olan önsezi kelimesinin yazımı da TKD' den kontrol edilmelidir. TDK'ye göre kelimenin doğru yazımı "önsezi olmalıdır. Kelime bitişik olarak yazılmalıdır.