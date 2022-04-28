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Giriş Tarihi: 28.4.2022 15:41 Son Güncelleme: 28.4.2022 15:41

Önsöz Nasıl Yazılır? TDK Ön Söz Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Önsöz Nasıl Yazılır? TDK Ön Söz Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Önsöz kelimesi birçok bilimsel kaynakta bile yanlış yazılabiliyor. Özellikle kitap ya da makale girişlerinde bulunan bu kelimeyi doğru yazabilmek önem taşıyor. Kimi zaman hızlıca yazılan bu kelime dikkatsiz bir biçim ayrı ya da birleşik şekillerde yazılabiliyor. Ancak, bu kelimenin de tıpkı diğer kelimeler gibi tek bir doğru yazım şekli vardır. Detaylar yazımızda.

Önsöz nasıl yazılır? TDK kaynaklarında doğru biçimde bulunabilir. Önsöz TDK'de kitapların giriş bölümüne eklenen eserin işleniş biçimini, amacını ve konusu gibi durumları anlatan sunum olarak nitelendirilmektedir. Ön söz proje tezlerinde de yer almaktadır. Bu kısımda yazar, kitabı yazarken neyden esinlendiğini ve kimlerden yardım aldığını anlatır. Çoğunlukla girizgah kısımlarında kullanılan bu kelime tam da bu nedenle doğru yazılması gerekmektedir.

Önsöz Nasıl Yazılır?

Önsöz kelimesi halk arasında bitişik yazılan ancak doğru yazım biçimi ayrı olan bir kelimedir. Önsöz kelimesinin doğru yazılışı ''ön söz'' şeklindedir. İlk söz gibi iki anlamı taşıyan bir kelime olduğu için ön söz ayrı yazılmalıdır. Uzun yıllardır birleşik yazıldığı sanılan bu kelimenin doğru yazılışını bu yazımızla birlikte hayatınıza adapte edebilirsiniz.

Ön Söz Kelimesini Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

• Ön söz yazmayan yazar neredeyse yoktur.

• Bu kitabın ön sözü çok güzelmiş

• Bu seneki tez yazımızda ön söz olmayacakmış.

• Kitabı okumaya ön sözden başlarım.

• Bu derste ön söz nasıl yazılır onu öğreneceğiz.

• Yeni kitabım için bir ön söz yazmalıyım.

TDK Önsöz Yazılımı

  • Ön söz (Doğru kullanım)
  • Önsöz (Yanlış kullanım)

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Önsöz Nasıl Yazılır? TDK Ön Söz Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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