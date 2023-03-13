Ontoloji Nedir? Felsefede Ontoloji Ne Demek, Hangi Bilim Dalı?

Ontoloji nedir sorusunun cevabını ilk etapta sözlüklerde de arayabilirsiniz. Konunun derinlemesine araştırılması için de felsefe kaynaklarını incelemeniz daha mantıklı olacaktır. Felsefede Ontoloji ne demek araştırması ile daha doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Felsefe alanındaki terimlerle ilgili bilgi sahibi olmanız, varlık boyutunda daha doğru değerlendirme yapmanızı sağlar. Ontolojik delil nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Ontoloji Nedir?

Felsefe, derin düşünce sistemini inceleyen bir bilim dalıdır. Günümüzde felsefeye ilginin oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Buna rağmen bazı kavramların anlaşılması zor olabilir. Felsefe konularını anlamak için araştırma yapmak gerekir. Bundan önce ise felsefe terimleri üzerine yoğunlaşılmalıdır.

Ontoloji, felsefe terimleri arasındaki kavramlardan biridir. Ontolojinin esas alanı varlık felsefesidir. Varlık ve varoluş hakkındaki düşüncelerin savunulduğu bir düşünce şeklidir. Ontoloji kavramı, lise dönemi derslerinde öğretildiği gibi merak kapsamlı felsefe ile ilgilenenlerin de anlamaya çalıştığı bir terimdir.

Felsefede Ontoloji Ne Demek?

Ontoloji, varlığı anlamak için çalışmalar yapan bir düşünce şeklidir. Varlığın olup olmadığı ve varlığın nasıl ortaya çıktığı gibi konular ontolojinin ilgi alanıdır. Ontoloji alanında çalışma yapanlardan bir kısmı varlığın olduğunu, bir kısmı ise varlığın olmadığını savunur. Varlığın ne olduğu problemi de ontolojinin ilgi alanı bir konudur. Konunun alt başlıkları içinde aşağıdaki soruların incelendiği görülebilir.