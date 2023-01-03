Oratoryo Ne Demek? Oratoryo Nedir, Nasıl Yapılır ve Örnekleri Neler?

Oratoryo ne demek sorusu araştırılırken Türk edebiyatının incelikleri ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Belli örnekler ile oratoryo nedir sorusunun kavranması daha kolay olacaktır. Oratoryo, esasında Roma edebiyatında ortaya çımış bir tiyatro akımıdır. Zaman içerisinde oratoryo yaygınlaşarak dünya edebiyatında önemli bir yere sahip olmuştur. Oratoryo örnekleri ile ilgili ayrıntılar yazımızın devamında.

Oratoryo Ne Demek?

Oratoryo 16. YY'da Roma coğrafyasında ortaya çıkmış, müzik eşliğinde yapılan tiyatroya verilen isimdir. Oratoryo yapıları incelendiğinde lirik, epik ya da dramatik türde eserlerin varlığı dikkat çeker. Geçmişten günümüze oratortonun nasıl yapıldığı ve oratoryo örnekleri merak edilmiştir.

Oratoryo ortaya çıktığı ilk günlerde kilise ve tiyatro ile ilgili olan epik, lirik ve dramatik türlerde eserleri bünyesinde barındırmıştır. Sahne düzenine ya da özel kıyafetlere ihtiyaç duyulmayan bu eserler ses solistleri için yazılmıştır.

Oratoryo Nedir?

Sahne sanatı ya da müzikle ilgilenen herkes oratoryo terimini duymuştur. Bu eserlerde çoğunlukla dini konular ele alınır. Bu eserler içinde solo sesler, koro ve çalgı için yazılan eserleri de bulabilirsiniz. Oratoryo içindeki kişilerin kostüm giymesine gerek olmaması ve mekan ihtiyacı olmaması nedeniyle çok sayıda oratoryo örneği ile karşılaşmak mümkündür.

Oratoryo da opera gibi barok döneminde ortaya çıkmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. İlk olarak 16. YY'da ortaya çıkan oratoryo örneklerinin günümüze kadar ulaştığı görülür. Oratoryo ile opera çoğu zaman birbiri ile karıştırılır. Aradaki fark, operada görev alan kişiler özel kıyafetler ile gösterilerini yaparlar. Ayrıca özel bir sahne düzenine de ihtiyaç vardır. Oratoryoda ise dinsel konular söz konusudur. Kostüm ve sahne düzeni gibi ayrıntılar yoktur.

Oratoryo Örnekleri

Geçmişten günümüze kadar ulaşan çok sayıda oratoryo örneği vardır. Mozart, Beethoven ve Rigel gibi dünyaca ünlü bestekarlar tarafından yazılan çok sayıda oratoryo örneği vardır. Türk edebiyatında da batı tekniğine uygun şekilde yazılmış oratoryo örnekleri bulunur. Ahmet Adnan Saygın tarafından, Yunur Emre ve eserlerinden esinlenerek yazılan oratoryo örnekleri yaygın olarak bilinen eserlerdir. Bunun yanı sıra Nevit Kodallı tarafından yazılmış olan Atatürk oratoryusu da bilinen örnekler arasındadır. Ayrıca 19 Mayıs oratoryusu ve Ay'a Güzelleme isimli oratoryo örneklerine de rastlayabilirsiniz.

Oratoryo, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de beğenilerek takip edilen eserler arasındadır. Söz konusu eserlerin sayısının gelecekte daha da artacağı düşünülmektedir. Bu örnekleri incelediğinizde Türk ve Dünya edebiyatının zenginliklerini keşfetmeniz mümkün olacaktır.