Büyük ve geniş kanatlara sahip olan ördeklerin uçma kabiliyeti yoktur. Fakat oldukça iyi yüzücülerdir. İyi yüzmelerindeki en büyük etken ayaklarının perdeli olmasıdır. Bu perdeler sayesinde suyun yüzeyinde rahatlıkla durabilirler. Ördeklerin her ortama adapte olabilmesinin başlıca sebebi de ayaklarından gelir. Gerek suda, gerek karada, hatta bazen de kaygan yüzeylerde rahatça yürüyebilmelerinin sebebi ayaklarıdır. Ayaklarının farklı yapısı, şekli, perdeli olması her zeminde tutunabilmelerine yardımcı olur. Bu nedenle de her ayakta dört parmağı bulunan ördeğin kaç ayağı vardır, ördek kaç ayaklı bir hayvan soruları bu canlıları daha yakından tanımak adına önemli sorulardır.

Ördeğin Kaç Ayağı Var?

İri gövdeli bir hayvan olan ördek iki ayaklıdır. Bazen dört ayaklı olabilmesiyle karıştırılsa da ördeğin iki ayağı vardır.

Ördek Kaç Ayaklı Bir Hayvan?

Bir ördeğin kendini dengede tutabilmesi için iki ayak yeterlidir. Bu sebeple ördeklerin sanılanın aksine dört değil, iki ayağı vardır. Bu iki ayak sayesinde ördekler kolayca yüzebilen, her türlü zemine rahatça tutunabilen canlılardır.