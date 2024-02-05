Ördek Kuş Mu? Ördek Memeli Midir, Hangi Grupta Yer Alır?

Perde ayakları bir kümes hayvanı olan ördekler, kazlardan daha küçük bir yapıya sahiptir. Ördeklerin etinden ve yumurtasından faydalanılabilir. Daha çok sulak yerlerde yaşayan bu hayvanlar genelde evcil olsa da, sürüler halinde ya da başıboş yaşayan yabani türlere de sahiptir. Bu canlılar hakkında; ördek memeli midir, ördek kuş mu ya da hangi grupta yer alır gibi soruların yanıtları mevcuttur.

Ördek Memeli Midir, Hangi Grupta Yer Alır?

Çeşitli canlı türleri vardır. Kuşlar, memeliler, sürüngenler… Kuşlar; kanatlı, sıcakkanlı, yumurtlayan, iki ayaklı ve tüylü omurgalı hayvanlar olarak bilinir. Memeliler ise; doğumla üreyen ve yavrularını sütle besleyen hayvanlardır. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 6500 memeli türü bulunur. Ördekler ise kuş sınıfında yer alır. Orta büyüklükteki su kuşları olarak bilinen ördekler, perde ayaklı kuşlar olarak da bilinir.

Ördek Kuş Mu?

Ördekler, kuğu ve kaz gibi diğer su kuşlarıyla aynı sınıfta yer alır. Üstelik aynı kaz ve kuğular gibi dalış eğilimde olarak bilinirler.