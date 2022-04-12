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Giriş Tarihi: 12.4.2022 13:41 Son Güncelleme: 12.4.2022 13:41

Ordu İlçeleri: Ordu İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Ordu İlçeleri: Ordu İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye'nin tüm illerinin toplamında ortalama 973 civarında ilçe bulunmaktadır. Bu ilçelerden bir kısmını da Ordu'nun ilçeleri oluşturmaktadır. Karadeniz bölgesinin nadide şehirlerinden biri olan Ordu hem doğası hem de güzelliği ile ülke genelinde sıkça ziyaret edilen illerden biridir. Ordu'nun ilçeleri de bu anlamda oldukça önem taşımaktadır. Peki, Ordu'nun ilçeleri nedir?

Son yapılan nüfus sayımına göre Ordu'nun güncel nüfusu 760.872 kişidir. Nüfus sayısına göre Ordu'nun en kalabalık ilçesi ise Altınordu'dur. Ordu'nun ilçeleri arasında en az nüfusa sahip olan ise Kabadüz'dür. Peki, Ordu'nun diğer ilçeleri nedir? Ordu'nun merkez ilçeleri hangileridir? İşte, Karadeniz'in incilerinden biri olan Ordu hakkında tüm detaylar...

Ordu'nun kaç tane ilçesi var?

Ordu'nun kendisi kadar ilçeleri de merak edilmektedir. Ordu'nun kaç ilçesi olduğu sıkça sorulan sorular arasındadır. İl genelinde toplamda 19 ilçe bulunmaktadır. Ordu'nun toplam nüfusu ise 760 binin üzerindedir.

Ordu'nun ilçeleri nedir?

Ordu ilinde toplamda 19 ilçe bulunmaktadır ve bu ilçelerin toplamında 772 mahalle bulunmaktadır. Ordu'nun ilçeleri sırasıyla şu şekildedir:

  • Akkuş
  • Altınordu
  • Aybastı
  • Çamaş
  • Çatalpınar
  • Çaybaşı
  • Fatsa
  • Gölköy
  • Gülyalı
  • Gürgentepe
  • İkizce
  • Kabadüz
  • Kabataş
  • Korgan
  • Kumru
  • Mesudiye
  • Perşembe
  • Ulubey
  • Ünye

Ordu merkez ilçeleri

Hem Türkiye'de hem dünyada her ilin bir de merkez ilçesi bulunmaktadır Bu bağlamda Ordu'nun merkez ilçeleri vardır. Ordu ilinin merkez ilçeleri Altınordu, Aybastı ve Çamaş'tır.

Ordu ilçeler haritası

Karadeniz bölgesine ait olan Ordu'nun kuzeyinde Fatsa ve Perşembe illeri bulunmaktadır. Şehrin güneyinde Aybastı ve Gölköy, güneydoğusunda Mesudiye vardır. Şehrin en batı ucunda Ünye, İkizce ve Çaybaşı bulunurken kuzey doğusunda da Altınordu, Gülyalı ve Kabadüz ilçeleri yer almaktadır.

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Ordu İlçeleri: Ordu İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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