Ordu Plaka Kodu Nedir? Ordu İl Plakası Kaçtır?

Ordu, 740.000'i aşkın nüfusuyla çok önemli bir yaşam ve ticaret şehridir. Ordu'nun en önemli ilçeleri arasında Altınordu, Fatsa, Mesudiye, Ünye, Perşembe ve Akkuş gibi ilçeler bulunur. Bu ilçeler arasından en kalabalık ilçe Altınordu olarak belirlenmişken, nüfusu en az olan ilçe ise Kabadüz'dür. Ordu'yu ziyaret etmeden önce bu gibi temel bilgilerin yanında Ordu plaka kodu nedir ve Ordu il plakası kaçtır gibi konular da araştırılmalıdır.

Ordu Plaka Kodu Nedir?

Ordu, Karadeniz'deki en eski kentlerden bir tanesidir. Doğası ve tarihi ile ön plana çıkan şehir, barındırdığı nüfus ile de Türkiye için önemli bir kaynak olma özelliği taşır.

Ordu ile ilgili bilinmesi gereken pek çok bilgiden birisi de Ordu'nun plaka kodudur. Ordu, alfabeye göre sıralanmış olan plaka sisteminde "O" harfi ile başlayan tek şehir olma özelliğine de sahiptir.

Ordu İl Plakası Kaçtır?

Ordu'nun il plakası 52'dir. Ordu, Türkiye'de O harfiyle başlayan tek kent olduğu için kendisinden önce 51 plaka kodu ile Niğde, kendisinden sonra ise 53 plaka kodu ile yine harika bir Karadeniz kenti olan Rize gelir.