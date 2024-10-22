Ordu Üniversitesi Bölümleri - Ordu Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Ordu Üniversitesi bölümleri, farklı disiplinleri ve alanları kapsayan birçok bölümle öğrencilere geniş bir yelpaze sunmaktadır. Hem lisans hem de ön lisans programları ile öğrenciler, eğitim hayatları boyunca ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi edinebilirler. Üniversitenin sunduğu programlar, güncel iş gücü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Ordu Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusu ise bu şehre gelmek isteyen öğrencilere ait sorular olabilir.
Ordu Üniversitesi, çeşitli fakülteleri ve yüksekokulları ile öğrencilere farklı akademik alanlarda eğitim imkânı sunmaktadır.
Ordu Üniversitesi'nde bulunan birçok bölüm vardır. Bunlara örnekle:
Fen-Edebiyat Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
Matematik
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Tıp Fakültesi
Tıp
Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Turizm Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Güzel Sanatlar Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat
İlahiyat (M.T.O.K.)
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Gıda Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İşletme
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ordu Üniversitesi ön lisans programlarını inceleyecek olursak eğer:
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Geleneksel El Sanatları
İnşaat Teknolojisi
Makine
Mekatronik
Mimari Dekoratif Sanatlar
Otomotiv Teknolojisi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Akkuş Meslek Yüksekokulu
Avcılık ve Yaban Hayatı
Bilgi Yönetimi
Fatsa Meslek Yüksekokulu
Çocuk Gelişimi
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletmeciliği
Giyim Üretim Teknolojisi