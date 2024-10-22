Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ordu Üniversitesi Bölümleri - Ordu Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?
Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:09 Son Güncelleme: 22.10.2024 14:10

Ordu Üniversitesi Bölümleri - Ordu Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Üniversite, bireylerin bilgi birikimlerini artırarak kariyer hedeflerine ulaşmalarında rol oynar. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun bölümleri seçmeleri başarılarını büyük ölçüde etkiler. Türkiye’nin güzel şehirlerinden biri olan Ordu, üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için bir seçenek sunmaktadır. Ordu Üniversitesi bölümleri birçok şehirdeki bölümlerle neredeyse eştir. Ordu Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusu ise bu bölümler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.

Ordu Üniversitesi Bölümleri - Ordu Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Ordu Üniversitesi bölümleri, farklı disiplinleri ve alanları kapsayan birçok bölümle öğrencilere geniş bir yelpaze sunmaktadır. Hem lisans hem de ön lisans programları ile öğrenciler, eğitim hayatları boyunca ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi edinebilirler. Üniversitenin sunduğu programlar, güncel iş gücü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Ordu Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusu ise bu şehre gelmek isteyen öğrencilere ait sorular olabilir.

Ordu Üniversitesi Bölümleri

Ordu Üniversitesi, çeşitli fakülteleri ve yüksekokulları ile öğrencilere farklı akademik alanlarda eğitim imkânı sunmaktadır.

Ordu Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Ordu Üniversitesi'nde bulunan birçok bölüm vardır. Bunlara örnekle:

  1. Fen-Edebiyat Fakültesi

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

  • Matematik

  • Moleküler Biyoloji ve Genetik

  • Sanat Tarihi

  • Sosyoloji

  • Tarih

  • Türk Dili ve Edebiyatı

  1. Sağlık Bilimleri Fakültesi

  • Beslenme ve Diyetetik

  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

  • Hemşirelik

  • Sağlık Yönetimi

  1. Tıp Fakültesi

  • Tıp

  1. Diş Hekimliği Fakültesi

  • Diş Hekimliği

  1. Eğitim Fakültesi

  • Fen Bilgisi Öğretmenliği

  • İlköğretim Matematik Öğretmenliği

  • Okul Öncesi Öğretmenliği

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  • Sınıf Öğretmenliği

  • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

  • Türkçe Öğretmenliği

  1. Turizm Fakültesi

  • Gastronomi ve Mutfak Sanatları

  1. Güzel Sanatlar Fakültesi

  • Radyo, Televizyon ve Sinema

  1. İlahiyat Fakültesi

  • İlahiyat

  • İlahiyat (M.T.O.K.)

  1. Ziraat Fakültesi

  • Bahçe Bitkileri

  • Bitki Koruma

  • Gıda Mühendisliği

  • Peyzaj Mimarlığı

  1. Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

  • Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

  • Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

  • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

  1. Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

  • İktisat

  • İşletme

  • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Ordu Üniversitesi ön lisans programlarını inceleyecek olursak eğer:

  1. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

  • Aşçılık

  • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  • İşletme Yönetimi

  • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

  • Turizm ve Otel İşletmeciliği

  • Yerel Yönetimler

  1. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

  • Bilgisayar Programcılığı

  • Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

  • Elektrik

  • Elektronik Haberleşme Teknolojisi

  • Elektronik Teknolojisi

  • Geleneksel El Sanatları

  • İnşaat Teknolojisi

  • Makine

  • Mekatronik

  • Mimari Dekoratif Sanatlar

  • Otomotiv Teknolojisi

  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

  1. Akkuş Meslek Yüksekokulu

  • Avcılık ve Yaban Hayatı

  • Bilgi Yönetimi

  1. Fatsa Meslek Yüksekokulu

  • Çocuk Gelişimi

  • Deniz Ulaştırma ve İşletme

  • Gemi İnşaatı

  • Gemi Makineleri İşletmeciliği

  • Giyim Üretim Teknolojisi

ARKADAŞINA GÖNDER
Ordu Üniversitesi Bölümleri - Ordu Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA