Ordu Üniversitesi Bölümleri - Ordu Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Ordu Üniversitesi bölümleri, farklı disiplinleri ve alanları kapsayan birçok bölümle öğrencilere geniş bir yelpaze sunmaktadır. Hem lisans hem de ön lisans programları ile öğrenciler, eğitim hayatları boyunca ilgi duydukları alanlarda derinlemesine bilgi edinebilirler. Üniversitenin sunduğu programlar, güncel iş gücü ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Ordu Üniversitesi'nde hangi bölümler var sorusu ise bu şehre gelmek isteyen öğrencilere ait sorular olabilir.

Ordu Üniversitesi Bölümleri

Ordu Üniversitesi, çeşitli fakülteleri ve yüksekokulları ile öğrencilere farklı akademik alanlarda eğitim imkânı sunmaktadır.

Ordu Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Ordu Üniversitesi'nde bulunan birçok bölüm vardır. Bunlara örnekle:

Fen-Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)

Matematik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Sanat Tarihi

Sosyoloji

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hemşirelik

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi

Tıp

Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği

Eğitim Fakültesi

Fen Bilgisi Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Okul Öncesi Öğretmenliği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sınıf Öğretmenliği

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Türkçe Öğretmenliği

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Güzel Sanatlar Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

İlahiyat Fakültesi

İlahiyat

İlahiyat (M.T.O.K.)

Ziraat Fakültesi

Bahçe Bitkileri

Bitki Koruma

Gıda Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

İşletme

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Ordu Üniversitesi ön lisans programlarını inceleyecek olursak eğer:

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Aşçılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İşletme Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Yerel Yönetimler

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Programcılığı

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Elektrik

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi

Geleneksel El Sanatları

İnşaat Teknolojisi

Makine

Mekatronik

Mimari Dekoratif Sanatlar

Otomotiv Teknolojisi

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Akkuş Meslek Yüksekokulu

Avcılık ve Yaban Hayatı

Bilgi Yönetimi

Fatsa Meslek Yüksekokulu