Ordu Üniversitesi Öğrenci memnuniyetinde Türkiye’nin ilk 10’unda

20 yıllık akademik birikimiyle Karadeniz'in yükselen yükseköğretim kurumları arasında gösterilen Ordu Üniversitesi; eğitim kalitesi, bilimsel üretimi ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Üniversite, 3 enstitü, 14 fakülte, 1 yüksekokul ve 12 meslek yüksekokulundan oluşan güçlü akademik yapısıyla yaklaşık 20 bin öğrenciye eğitim veriyor. 1.600'ü aşkın akademik ve idari personeliyle büyümesini sürdüren üniversite, ulusal ve uluslararası alanda da başarı grafiğini yükseltiyor.

MODERN VE YAŞAYAN KAMPÜS

Ordu Üniversitesi, öğrencilerine yalnızca eğitim değil, çağdaş bir kampüs yaşamı da sunuyor. Uluslararası standartlardaki mimarisi, güçlü bilişim altyapısı, donanımlı kütüphanesi ve çevreci kampüs düzeniyle öne çıkan üniversite; öğrenci yurtları, kafeteryaları ve sosyal yaşam alanlarıyla 24 saat yaşayan dinamik bir eğitim ortamı oluşturuyor.

SOSYAL YAŞAMI GÜÇLÜ ÜNİVERSİTE

Akademik başarının yanı sıra öğrencilerin sosyal gelişimine de önem veren Ordu Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren 50'yi aşkın öğrenci kulübü; kültür, sanat, bilim ve spor alanlarında yıl boyunca çok sayıda etkinlik düzenliyor. Üniversite, öğrencilerini yalnızca mesleki bilgiyle değil, sosyal becerileri gelişmiş bireyler olarak mezun etmeyi hedefliyor.

ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİNDE TÜRKİYE 10'UNCUSU

Ordu Üniversitesi, öğrenci memnuniyetindeki başarısıyla da öne çıkıyor. 2026 Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) sonuçlarına göre üniversite, 126 devlet üniversitesi arasında Türkiye 10'uncusu olurken, Karadeniz Bölgesi'nde ise ilk sırada yer aldı. Elde edilen bu başarı, üniversitenin öğrenci odaklı eğitim anlayışının önemli göstergeleri arasında gösteriliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör