Organel Nedir? Organeller Nerede Bulunur, Görevleri ve Çeşitleri Neler?

Organel nedir, hücre içerisinde yer alan yapılar olarak bilinmektedir. Daha iyi bir tanımla ifade etmek gerekirse, insan bedeni için organların görevi ve önemi ne ise, hücreler için de organellerin önemi ve görevi aynı şekildedir. Çoğunlukla ökaryotik hücrelerde birden çok organel türü bulunmaktadır. Organel çeşitleri birkaç tane örnek vermek gerekirse şu şekilde sıralanmaktadır; lizozom, ribozom, kloroplast, endoplazmik retikulum ve mitokondri. Organeller ve görevleri detaylı olarak aşağıda yer almaktadır.

Organel Nedir?

Organel nedir, hücre içinde özelleşmiş olan yapılar olarak akıllarda yer almaktadır. Daha iyi anlaşılabilir bir ifadeyle anlatmak gerekirse, insan vücudu için organların önemi ne ise, hücreler için de organellerin önemi o şekildedir. Özellikle ökaryotik hücrelerde birçok organel çeşiti yer almaktadır.

Organeller Nerede Bulunur, Görevleri ve Çeşitleri Neler?

İnsan bedeninde bulunan ve hücrelerin içerisinde yer alan birden çok organel bulunmaktadır. Organellerin pek çok türü ve görevleri bulunmaktadır. Bu organeller nerede bulunur, organel çeşitleri nelerdir sıralayacak olursak;

Lizozom

Lizozom çoğunlukla hayvan hücrelerinde yer alan ve yaşlanmış organellerin veya büyük taneciklerin lizozom enzimleriyle bölünmesine yarayan hücre yapısı olarak bilinmektedir. Tüm hayvan hücrelerinde lizozom hücresi bulunmaktadır. Fakat bitki hücrelerinde ve alyuvar hücrelerinde lizozom yer almamaktadır. Bir diğer adıyla intihar keseciği olan lizozom organeller ve görevleri şu şekildedir; Hücredeki bütün materyallerin sindirimini kolaylaştırır. Yaşlanmış molekül ve enzimlerin bölünmesine yardımcı olur. Spermin ucunda bulunur ve yumurtayı delmeye yarar ve böylece organeller nerede bulunur sorusuna en yeterli cevap bu cümle ile verilmiştir. Aynı zamanda hücreyi zarar veren dış etkilerden korumaktadır.

Ribozom

Ribozom, protein sentezleyen organeller arasında yer almaktadır. Sitoplazmada, endoplazmik retikulumda ve çekirdek zarında bulunmaktadır.

Endoplazmik Retikulum

Endoplazmik retikulum, hücre içini sarıp sarmalayan yapıdır. Endoplazmik retikulum sadece hayvan ve bitki hücrelerinde yer almaktadır. Hücre zarıyla çekirdek arasında, sitoplazmada ve hücre içinde madde taşınmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda birçok maddenin de depolanmasını gerçekleştirmektedir.

Mitokondri

Hücreler solunum sağlamaya ve enerji harcamaya ihtiyaç duymaktadırlar. Mitokondri, hücre için yeterli ve gerekli olan tüm enerjiyi üretiri aynı zamanda hücrenin solunum yapmasına destek olmaktadır. Hücrenin türüne göre yapısındaki mitokondri oranı farklılık göstermektedir. Kas ve karaciğer hücreleri gibi fazla enerji ihtiyacı olan hücrelerde diğer hücrelere oranla çok daha fazla mitokondri yer almaktadır. Mitokondrilerin büyüyüp çoğalma özellikleri de vardır.

Kloroplast

Kloroplast, bitki hücrelerinde yer alan bir organel çeşididir. Bitkilerin yeşil yerlerinde bulunur ve fotosentezin gerçekleştirilmesini sağlar.

Koful

Koful, hücrede yer alan fazla materyalleri depolayan alandır. Çoğunlukla tek hücreli canlılarda ve bitki hücrelerinde olan koful yaşlandıkça büyüme özelliği göstermektedir. Hayvan hücrelerinde daha ufak yapıda olan ve zaman zaman meydana çıkan kofullara rastlanmaktadır.

Sentrozom

Sentrozom hücre ayrışmasında görevli olan bir hücredir. Bir diğer adı sentriyol olan silindir şeklindeki iki yapıdan oluşmaktadır. Sentrozom hücresi çoğunlukla hayvan hücrelerinde görülürken, bitki hücrelerinde pek rastlanmamaktadır.