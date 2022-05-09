Organeller Ve Görevleri - Hücre Organelleri Görevleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Canlının en küçük yapı birimi olan hücreler son derece önemlidir. Hücre, canlının tüm yaşam özelliklerini içerisinde barındıran ve uygun koşullarda tek başına canlılık sürdürebilen bir yapıdır. Çoğalma, büyüme gibi pek çok özelliği bulunduran hücrenin birtakım özelleşmiş halde olan yapı birimleri vardır. Bir yapı birimi olan organeller, sitoplazma içinde yer alan hücrenin beslenmesi, boşaltım ve solunum yapması gibi farklı özelliklere sahiptir. Hücre içinde yer alan organellerin son derece önemli olduğu bir gerçektir. Organellerin belli başlı görevleri vardır ve bu organeller özelleşmiş yapılardır. Hücre organelleri arasında yer alan endoplazmik retikulum, lizozom, ribozom, mitokondri, koful, golgi aygıtı ve kloroplast önemli işlevlere sahiptir. Canlı vücudu için önemli olan bu organellerin bilinmesi gerekir. Hücrenin içerisinde bulunan organeller ve görevleri sıklıkla araştırılmıştır.

Organeller ve Görevleri

Vücudun temel yapı taşı olan hücre, canlı vücudu için önemlidir. İnsan vücudu için organların önemi ne derece önemliyse, hücre için de organellerin önemi büyüktür. Ökaryotik hücrelerde pek çok organeller bulunmaktadır. Bu organeller şu şekildedir;

Endoplazmik retikulum, sitoplazma içerisindeki madde alışverişini sağlar.

Ribozom, hücre içerisindeki protein sentezini yapar.

Lizozom ise hücre içerisindeki sindirimi gerçekleştirir.

Koful, hücrede yer alan fazla materyali depolar.

Golgi cisimciği, salgı maddelerini sağlama görevini üstlenir.

Sentrozom, hücre bölünmesi aşamasında görevli olan bir yapıdır.

Mitokondri, hücrenin solunum ihtiyacını ve enerjisini sağlayan bir yapıdır.

Plastitler, hücreye renk veren organellerden birisidir.

Hücre çekirdeği, hücrenin büyüme, çoğalma ve hücre onarımını gerçekleştirir.

Hücre Organelleri ve Görevleri

Hücrelerin en önemli yapılarından birisi olan organellerin belli başlı görevleri vardır. Hücre için oldukça önemli olan bu organeller çeşitlilik göstermektedir. Organeller arasında endoplazmik retikulum, lizozom, ribozom, mitokondri, koful, golgi aygıtı ve kloroplast vardır ve hepsinin farklı görevleri bulunur. Bu organellerden birisi olan koful, hücre içerisindeki atık maddeleri ve besinleri depolar. Bir diğer organel olan mitokondri, hücre içerisindeki oksijenli solunumu gerçekleştirir.

Hücredeki Organeller ve Görevleri

Hücredeki organellerin hemen hepsi, hücrenin sağlıklı ve düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar. Hücre içerisinde olması gereken düzenli bölünme bu organellerle beraber gerçekleşir. Hücrede bulunan organeller, endoplazmik retikulum, lizozom, ribozom, mitokondri, koful, golgi aygıtı ve kloroplasttır.

Önemli bir organel olan endoplazmik retikulum, hücre içindeki gerekli olan maddeleri depolar. Hücrede birtakım sindirimlere ihtiyaç duyan lizozom, bakteri ve alyuvarlar hariç, bütün hücrelerde yer alır. Sentrozom hücrenin bölünmesini sağlarken, plastitler hücreye renk veren organeller arasında yer alır.

Organellerin Görevleri

Hücre için önemli olan organellerin pek çok görevi bulunur. Bunlardan birisi olan ribozomlar, ökaryot ve prokaryot hücrelerin her ikisinde de bulunur. Canlıya özgü proteinlerin hücre içinde sentezini sağlar.

Endoplazmik retikulum, hücre çekirdeğinin belirli bir bölgede sabit olarak kalmasını sağlar. Golgi aygıtı, protein ve yağların keseciklere taşınmasından, değiştirilmesinden ve paketlenmesinden sorumludur. Tek katlı zarla çevrili olan lizozomlar, hücreye sindirim enzimlerini taşıyan yapılardır.