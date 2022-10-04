Örgin Nedir? Eski Türkçe Örgin Ne Demek, İslamiyet Öncesi Türklerde Ne Anlama Gelir?

Örgin nedir sorusu, örgin kelimesini ilk defa duyan herkesin merak ettiği bir soru olarak karşımıza çıkar. Şu an kullanılmakta olan Türkçe ile herhangi bir bağlantısı olmadığından hangi dilde olduğu da merak edilir. Eski Türkçe bir kelime olan örgin kelimesi hakkında bu konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bireyler "örgin nedir, eski Türkçede örgin ne demek, İSlamiyet öncesi Türklerde örgin ne anlama gelir?" sorularının yanıtlarını doğru bir şekilde öğrenmelidir.

Örgin Nedir?

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde; sultanların, hanların, hükümdarların oturması için özel bir koltuk yani günümüzde kullanılan ismi ile taht bulunurdu. O zaman kullanılan dil olan Eski Türkçe ile bu tahtın ismi "örgin" olarak karşımıza çıkar. Tahta oturma, yükselme olarak da bilinen örgin kelimesi aynı zamanda devlet yöneticilerinin yani hükümdarların kaleleri, orduların kullandığı kaleleri ifade eden bir kelimedir.

Eski Türkçe Örgin Ne Anlama Gelir?

Eski Türkçe olan örgin kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğünde bir karşılığı bulunmamaktadır. Çünkü günümüzde bu kelime kullanılmamaktadır. Ancak İslamiyet öncesi Türk devletinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Çünkü bu kelime hükümdarların oturduğu taht ve orduların kullandığı kale anlamına gelir. Bir diğer anlamı da hükümdarların konaklamış olduğu otağdır.