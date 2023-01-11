Orhan Asena Kimdir? Orhan Asena Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Orhan Asena kimdir sorusuna tiyatro alanına eserler vermiş önemli bir sanatçıdır yanıtı verilebilir. Orhan Asena hangi dönemde yaşadı soruları eserlerini daha iyi anlayabilmek adına önemli bir konudur. Tiyatro, şiir ve çeşitli öyküler yazan sanatçı günümüzde de popülaritesini korumaktadır. Birçok farklı alanda ödüller alan Orhan Asena eserleri, hayatı, sanat anlayışı, edebi kişiliği hakkında tüm detayları sizlerle paylaştık.

Orhan Asena Kimdir?

Orhan Asena farklı sanat dallarında eserler vermiş önemli sanatçılardandır. 1922 senesinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. İlk okul ve ortaöğrenimini Diyarbakır'da görmüştür. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmıştır. Tıp Fakültesi'nden 1945 senesinde mezun olmuş ve Anadolu'nun birçok farklı yerinde çalışmıştır. Yurt dışında doktora eğitimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüştür. Doktorlukta uzmanlık alanı ise çocuk hastalıkları bölümüdür.

Lise yıllarında edebiyata yönelen Orhan Asena tiyatro alanında birçok farklı eser yazmıştır. 1998 senesinde başarılarından dolayı Devlet Sanatçısı unvanını da kazanmıştır. 15 şubat 2001 tarihinde ise vefat etmiştir.

Orhan Asena Edebi Kişiliği

Orhan Asena edebi hayatına şiir ve öyküler yazarak başlamıştır. 1950 senesinden itibaren Türk Edebiyatında ki en önemli tiyatro yazarları arasında gösterilmiştir. Aldığı ödüller sayesinde tiyatroya çok önemli katkılarda bulunmuştur. Aldığı ödülleri ve birçok eseriyle Türk tiyatrosunun Shakespeare'ı olarak bilinmektedir. İlk tiyatro eseri ise Tanrılar ve İnsanlar eseridir.

Devlet sanatçısı olarak birçok eser kaleme alan Orhan Asena, tarih ve mitolojiden de yararlanmıştır. Toplumcu tiyatro yazarları arasında yer alır. Toplumsal ve psikolojik konularda birçok konuyu eserlerine taşımış, tarihi olayları da eserlerinde kullanmayı tercih etmiştir. Evrensel, yerel ve ulusal birçok farklı olay ve sorunları eserlerinde gözler önüne sermekten çekinmemiştir.

Birey toplum çatışmasından baskı altındaki bireylerin başkaldırısına kadar birçok konu eserlerinin odağını oluşturur. Atçalı Kel Mehmet ismini verdiği oyunu TRT'den 1970 senesinde ödül almasını sağlamıştır. Tarihsel konulardan eserlerinde bolca yararlanmıştır.

Orhan Asena Eserleri

Orhan Asena farklı türlerde eserler ortaya çıkarmıştır. Tiyatro alanında ise çok önemli eserleri kaleme almıştır. En önemli tiyatro eserleri şunlardır:

Tanrılar ve İnsanlar

Tohum ve Toprak

Hürrem Sultan

Fadik Kız

Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe

Ölü Kentin Nabzı

Yıldız Yargılaması

Bunların yanında şiir alanında da önemli eserler vermiştir. Şiir alanındaki eserleri Masal, Kıt Kanaat, Kurtuluş Savaş Destanı gibi eserleri günümüzde öne çıkan eserleri arasında önemli bir yere sahiptir.