Orhan Bey Döneminde Fethedilen Yerler - Orhan Bey’in Fethettiği Yerler Hangileri?

Orhan Bey döneminde fethedilen yerler, devletin yayılma politikasını devam ettirmek için yapılmıştır. Orhan Bey tarafından fethedilen yerler hangisi gibi sorular da bu kapsamda araştırılmalı ve cevaplanmalıdır. Orhan Gazi tarafından fethedilen yerlerden değildir gibi sorular öğrencilerin yazılı sınavlarında da çıkabilir. Orhan Beyin fethettiği yerler hakkında bilgi sahibi olmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Orhan Bey Döneminde Fethedilen Yerler

Orhan Bey, Osmanlı Devletinin 2. Padişahı olup, devletin fetih politikasını devam ettirmiş olan bir hükümdardır. Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Beyin ölümünden sonra tahta çıkan Orhan Bey, önemli toprakları fethetmiştir. Orhan Bey tarafından fethedilen topraklar aşağıda sıralanmıştır.

1326 yılında Bursa

1329 yılında İzmit ve İznik

Karesioğlu Beyliği toprakları

Çimpe Kalesi

Orhan Beyin Fethettiği Yerler

Orhan Bey, 1326 yılında Bursa'yı fethettikten sonra burayı devletin başkenti yapmıştır. 1329 yılında İznik ve İzmit'in fethedilmesi de Palekanon Savaşı sonunda olmuştur. Karesioğlu Beyliğinin ele geçirilmesinden sonra ise devletin Rumeli topraklarına geçişi kolaylaşmıştır. İlk defa devletin Rumeli topraklarına geçişi ise Çimpe Kalesi fethi ile olmuştur.

Orhan Gazi 1324-1362 yılları arasında tahtta kalmış olup 36 yıl hükümdarlık yapmıştır. 1362 yılında kendisinin vefatından sonra Osmanlı Devleti tahtına 1. Murad çıkmıştır. Orhan Gazi, padişahlığının başlangıcında 16 bin km2 olan devletin topraklarını 95 bin km2'ye çıkarmıştır. Bu özelliği ile Orhan Gazi son derece başarılı bir padişahtır.