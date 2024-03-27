Orhan Gazi’nin Mezarı Nerede? Orhan Gazi Nerede Vefat Etti, Türbesi Hangi İlde?

Orhan Gazi'nin hayatı ve liderliği hakkında bilinenler, Osmanlı tarihçileri ve kaynaklarının aktardığı bilgilere dayanmaktadır. Orhan Gazi'nin doğum tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde yaşadığı ve babası Osman Gazi'nin liderliğinde devletin ilk fetihlerini gerçekleştirdiği bilinmektedir. Orhan Gazi, babasının ölümünün ardından Osmanlı tahtına geçmiştir. Orhan Gazi'nin mezarı nerede, nerede vefat etti, türbesi hangi ilde gibi sorular ise çokça merak edilir.

Orhan Gazi'nin Mezarı Nerede?

Orhan Gazi'nin vefat ettiği yer hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak tarihçiler, Orhan Gazi'nin Bursa'da vefat ettiği ve burada defnedildiği konusunda genel bir uzlaşı içindedirler. Onun vefatının ardından Osmanlı Devleti'nin yönetimi, oğlu I. Murad'a geçmiştir.

Orhan Gazi Nerede Vefat Etti, Türbesi Hangi İlde?

Orhan Gazi'nin vefat tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1362 yılı civarında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Vefat sebebi de kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaşlılığa bağlı veya bir hastalıktan dolayı vefat ettiği rivayet edilir.

Orhan Gazi, Bursa'da bulunan ve babası Osman Gazi'nin türbesinin karşısında yer alan Orhan Gazi Türbesi'ne defnedilmiştir. Türbe, 1362 yılında Orhan Gazi'nin oğlu I. Murad tarafından yaptırılmıştır.

Orhan Gazi Türbesi, Bursa'da, Osmangazi ilçesinde, Muradiye mahallesinde yer alır. 14. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiştir. Türbe, kare bir kaide üzerine oturan ve kurşun kubbeyle örtülü bir yapıdır. Türbenin iç kısmında Orhan Gazi'nin sandukası ve diğer aile fertlerinin sandukaları yer almaktadır.