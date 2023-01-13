Orhan Kemal Kimdir? Orhan Kemal Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Türk Edebiyatının büyük üstatları arasında bulunan Orhan Kemal, eserleri ve sözleri ile her dönem ses getirmeyi başarmıştır. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan bu yazar kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Orhan Kemal kimdir sorusuna cevap arayan kişiler, onun hayatı hakkında da araştırma yapmıştır. Edebiyatta çok sık ismini duyduğumuz Orhan Kemal adlı bu yazarın edebi kişiliği ve sanat anlayışı da merak edilmiştir. Pek çok esere imza atan Orhan Kemal eserlerinde belli bir tema üzerinden hareket etmiştir. Bu durumda kullanıcılar Orhan Kemal hangi akım ve topluluğa dahil olduğu sorusuna da cevap aramıştır. Hayatı, eserleri, sanat anlayışı ve edebi kişiliği ile çok sık araştırılan Orhan Kemal kimdir? Yazımızın devamında bu sorulara cevap vermeye çalışacağız.

Orhan Kemal Kimdir

Türk edebiyatının edebiyat romancısı ve oyun yazarı olan Orhan Kemal kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Hikâye ve oyun alanında eserler ortaya koyan yazar, bir dönem futbol ile de ilgilenmiştir. Tüm yaşamını edebiyata ayıran ve önemli eserler ortaya koyan yazarın takma adı ise Golcü Raşit, Bacaksız Orhan'dır. Yazar Maksim Gorki'den de etkilenerek eserlerini ortaya koymuştur.

Orhan Kemal Hayatı

Edebiyata önemli eserlerle katkı sağlayan Orhan Kemal hangi dönemde yaşadığı da önemlidir. 1914 yılında Adana şehrinde doğan Orhan Kemal, çocukluğunu da yine burada geçirmiştir. Birinci Dünya savaşının başlamasıyla birlikte Adana Fransızlar tarafından işgal edilince ailesiyle birlikte Niğde'ye taşınmak zorunda kalırlar. Ardından Orhan Kemal, buradan Konya'ya geçer. 1939 yılında ilk şiirlerini yazdığı askerlik döneminde, komünizm propagandası yaptığı suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Bursa Cezaevi'nde ise Nazım Hikmet ile tanışması, yaşamının dönüm noktası olmuştur. 1950 yılında İstanbul'a yerleşen Orhan Kemal, hayatını yazılarıyla kazanmıştır. Yaşamının son döneminde tedavi amaçlı Sofya'ya giden yazar, tedavi edildiği hastanede beyin kanamasından vefat etmiştir.

Orhan Kemal Edebi Kişiliği

Orhan Kemal edebi kişiliği ve sanat anlayışı da internette araştırılmıştır. İlk şiiri 1939 yılında Kayseri Cezaevi'nde hece ölçüsüyle yazdığı "Duvarlar", Yedigün dergisinde "Reşad Kemal" imzasıyla yayınlandı. Eserlerini daha çok toplumcu gerçekçi bir anlayışla ele almıştır. Edebiyata ilk şiir ile başlayan yazar, daha sonra Nazım Hikmet'ten etkilenmesiyle eserlerini buna yönelik ele almıştır. Türk edebiyatında işçi sınıfına yönelik eserler de ortaya koyan yazar, öykü ve romanlarında günlük yaşamın değişik yönlerini de ele almıştır. Orhan Kemal'in eserlerindeki şahıs kadroları arasında; köylüler, işçiler, sarhoşlar, hapistekiler, ezilenler, yoksullar ve mutsuz insanlar vardır. Bu insanların yaşamlarını ve iç dünyalarını anlatırken, sevecen ve umutlu bir yaklaşım benimsemiştir. Orhan Kemal güçlü gözlem gücüyle, özgün ve yalın anlatımıyla halen çok okunan eserleri edebiyata kazandırdı.

Orhan Kemal Eserleri ve Sözleri

Eserlerinde toplumsal gerçekleri ön plana çıkaran Orhan Kemal çok sevilen yazarlar arasındadır. Onun geçmişten bu yana değerini yitirmeyen eserleri ve sözleri ise şu şekildedir;

Öyküleri

Duygu (1948)

Menevşe (1948)

Ekmek Kavgası (1949)

Sarhoşlar (1951)

Çamaşırcının Kızı (1952)

72. Koğuş (1954)

Grev (1954)

Kardeş Payı (1957)

Babil Kulesi (1957)

Dünya'da Harp Vardı (1963)

Mahalle Kavgası (1963)

İşsiz(1966)

Önce Ekmek (1968)

Romanları

Avare Yıllar (1950)

Murtaza (1952)

Cemile (1952)

Bereketli Topraklar Üzerinde (1954)

Suçlu (1957)

Devlet Kuşu (1958)

Vukuat Var (1958)

Dünya Evi (1958)

Gavurun Kızı (1959)

Küçücük (1960)

El Kızı (1960)

Hanımın Çiftliği (1961)

Eskici ve Oğulları (1962- Eskici dükkânı adıyla 1970)

Gurbet Kuşları (1962)

Sözleri

Bence asıl ölmek, istenilmeyen bir dünyada yaşamaktır.

Ölüm korkusu vuran yüzler gerilmiştir aşağıda.

İnsan dediğin insanların uğruna canını feda etmeli, edemedi mi, kalabalık etmemeli dünyamıza!