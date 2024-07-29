Orhan Kemal Şiirleri - Orhan Kemal’in En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Amelelik, hamallık, katiplik ve memurluk gibi birçok farklı işi yapmış olan Orhan Kemal, cezaevinde de yatmış. Adana'da doğan yazar Niğde, İstanbul ve hatta Beyrut olmak üzere değişik şehirlerde yaşamıştır. İşte tutku duyduğu yazarlık mesleğinin başarısı bu geçmişte saklı olan Orhan Kemal şiirleri, romanları ve öykülerinde kendini gösterir. İşte Türk edebiyatının gelişiminde önemli bir yer tutan Orhan Kemal'in en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri.

Orhan Kemal'in Hayatı

Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan Kemal, avukat bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak 1914 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya geldi. Savaş yıllarında Adana Fransızlar tarafından işgal edildiğinde ailesi ile önce Niğde'ye sonra Konya'ya taşındı. Konya'da Delibaş İsyanı yaşandığında isyanın bastırılmasında görev alan babası daha sonra Kastamonu milletvekili oldu. Ankara'ya taşınan ailesi, Adana'ya dönüş yaptı.

Adana'ya dönmelerinin ardından babası çıkardığı dergi yüzünden tutuklandı. 11 ay sonra cezaevinden çıkan babasının siyasi faaliyetleri nedeniyle aile Suriye'ye kaçtı, ardından da 1931 yılında Beyrut'a yerleşti. Burada bulaşıkçılık ve matbaa işçiliği yapan Orhan Kemal, bir yıl geçtikten sonra Türkiye'ye döndü ve Adana'da işçilik ve kâtiplik yapan yaptı. İlerleyen yıllarda bu deneyimlerini eserlerinde kullanacak olan yazar kendisi gibi çırçır fabrikası işçisi olan Nuriye Hanım ile evlendi ve bu evlilikten Yıldız adında bir kızı oldu.

Orhan Kemal'in Edebi Yolculuğu

Babasının siyaset yaptığı dönemde aktif siyasetle ilgilenmeyen Orhan Kemal 1938 yılında Niğde'de askerken Gorki ve Nazım Hikmet okuduğu için 5 yıl hapis cezası aldı. Kayseri Hapishanesi'nde "Duvarlar" adlı ilk şiirini yazdı. Nakledildiği Bursa Cezaevi'nde Nazım Hikmet ile üç buçuk yıl aynı odada kaldı. Orhan Kemal'e siyaset, felsefe ve Fransızca öğrenmesinde yardımcı olan Nazım Hikmet, onu roman ve öykü yazmaya teşvik etti. Böylece "18 Yaş" adlı romanını yazan Kemal, Bacaksız Orhan mahlasıyla ilk öykülerini yayımladı. Günlük hayattan aldığı temaları yalın bir dille anlatan yazar memurluk, işçilik, hamallık gibi birçok iş yaptı ama hep geçim sıkıntısı çekti.

Orhan Kemal 1951 yılında İstanbul'a taşındı ve artık geçimini yazarak sağladı. Roman, öykü, senaryo, tiyatro oyunu ve şiir yazan sanatçının pek çok ödülü de vardır. 1970 yılında Bulgar Yazarlar Birliği'nin daveti üzerine Sofya'ya gittiği sırada beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

Orhan Kemal'in Eserleri

Roman, öykü, oyun ve şiir türlerinde pek çok eser veren Orhan Kemal, daha çok romanlarıyla tanınır. Hayat deneyimini kalemine yansıtan Kemal, toplumcu gerçekçi eserler vermiştir.

Yazar 1949 yılında yayımlanan ilk öykü kitabı "Ekmek Kavgası" ve "Küçük Adamın Notları" roman dizisi ile adını duyurdu. 1960 yılından başlayarak ciddi bir üne kavuşan Kemal eserlerinde kenar mahallelerin, işçilerin yani alt sınıfın yaşamını işler. "Hanımın Çiftliği" ve "72. Koğuş" adlı eserleri yazarın başyapıtları sayılır.

Eserleri birçok yazar ve şair için ilham kaynağı olan Orhan Kemal'in işlediği konular ve karakterler, toplumun her kesiminden insanı kapsar ve bu yüzden geniş bir okuyucu kitlesine hitap eder.

Orhan Kemal'in Şiirlerinden Örnekler

Orhan Kemal'in şiirleri, onun derin insancıllığını ve toplumsal duyarlılığını yansıtır. Gerçekçi bakışının ardında ise umut yatar. İşte "Yoksul Çocuk" şiiri

"Bir çocuk doğar

Bir umut büyür içimizde

Ve geceyi böler bir yıldız

Bir yudum ışık olur kalbimizde."

Onun umut dolu kaleminden bir başka örnek ise;

Yoksul sokakların karanlığında

Bir çocuk büyür umutla dolu

Bir annenin sıcak kucağında

Yoksulluğa meydan okur, güçlü.

Emek ve Umut

Gece gündüz çalışır emekçiler

Yorgun düşse de elleri

Umudu hiç bitmez kalplerinde

Gelecek günler güzel olacak bilirler

Emek ve Umut şiirinde de emekçilerin gece gündüz çalışırken yorgun düşseler bile kalplerindeki umudu kaybetmediklerini anlatır. Orhan Kemal, emekçilerin geleceğe olan inancını ve umutlarını bu şiirde vurgular.