Orhan Pamuk Kimdir? Orhan Pamuk Kitapları, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Orhan Pamuk, 54 yaşında Nobel Edebiyat Ödülüne layık görünerek en genç edebiyatçılardan birisi olarak tarihe geçti. Birçok kitap yazdı ve bu kitapları altmış üç dille tercüme edilerek birçok ülkede yayımlandı. Milyonlarca baskı yapan Orhan Pamuk Kitapları, günümüzde hala okurlarını kaybetmemiş durumda. Orhan Pamuk'un sanat anlayışı ve edebi kişiliği de günümüzde dikkat çekerek merak uyandırmakta. Sadece roman türünde eserler veren bu sanatçı, kararlılığıyla okuyucusuna oldukça merak uyandırıyor. Orhan Pamuk 'un hangi dönemde yazdığıyla ilgili, 1974 'ten beri günümüze kadar devam etmektedir. Hala hayatta olan bu yazarımız, Columbia Üniversitesi'nde beşeri bilimler bölümünde dersler vermektedir. Orhan Pamuk kimdir adlı araştırmamızın detaylarına geçelim…

Orhan Pamuk Kimdir

Günümüzde hala sanatına devam eden, dünya çapında birçok eseri olan ve sadece roman türünde eserler ortaya koyan bir Türk yazarımızdır. Gençliğinden itibaren mimar, ressam ve gazetecilik üzerine okullarda okumuş fakat bunlardan birisinde ilerlemek istemediğini düşünüp romancı olmaya karar vermiştir. Yazdığı romanlardan ulusal anlamda birçok ödül almış ve dünyanın en önemli ödüllerinden olan "Nobel Edebiyat Ödülü" 'nü alan ilk yazarımızdır. Günümüzde halen yurt dışında ki bir üniversitede ders veriyor. Bunu yaparken de roman çalışmalarına devam etmektedir.

Orhan Pamuk Eserleri

Roman:

Cevdet Bey ve Oğulları (1982)

Sessiz Ev (1983)

Beyaz Kale (1985)

Kara Kitap (1990)

Yeni Hayat (1994)

Benim Adım Kırmızı (1998)

Kar (2002)

Masumiyet Müzesi (2008)

Kafamda Bir Tuhaflık (2014)

Kara Kitap 25 Yaşında (Numaralı Özel Baskı, 2015)

Kırmızı Saçlı Kadın (2016)

Veba Geceleri (2021)

Anı ve Senaryo:

İstanbul: Hatıralar ve Şehir (2003)

Babamın Bavulu (2007)

Resimli İstanbul – Hatıralar ve Şehir (2015)

Gizli Yüz (Senaryo, 1992)

Orhan Pamuk Hayatı

Orhan Pamuk, 7 Haziran 1952 'de dünyaya gelmiştir. Pamuk, bir ağabeye ve küçük bir üvey kız kardeşe sahiptir. Kalabalık bir ailede Nişantaşı semtinde bir apartmanda yaşıyordu. Liseyi, İstanbul 'daki Robert College 'da bitirdi. Çocukluğundan beri resim yaptığı için, ileride ressam olacağını hayal ediyordu. Fakat İstanbul Teknik Üniversitesi 'nde üç sene mimarlık okuduktan sonra, mimar ve ressam olamayacağına karar verdi. Bunun üzerine bu üniversiteyi bırakarak İstanbul Üniversitesi 'nde gazetecilik okumaya karar verdi. Pamuk, bu kararından da vazgeçti ve tüm her şeyi bir kenara bırakıp yazar olmaya karar verdi ve evine kapandı.

İlk romanını 1982 tarihinde yayınladı. "Cevdet Bey ve Oğulları" adlı romanını yayınladıktan sonra, ertesi sene "Sessiz Ev" adlı romanını piyasaya sürdü. Bu kitabın Fransız çevirisiyle 1991 yılında Prix de la découverte européene ödülünü kazandı. Bunun gibi yurtdışından birçok ödül kazandı. Fakat en çok dikkat çeken ödüllerden birisi olan Nobel Edebiyat Ödülü oldu. 2006 yılında bu ödülü kazanarak 1 milyon 360 bin dolarlık ödülünde sahibi oldu. Halen günümüzde yazarlık yapmaya devam ediyordur, bunun yanına da yurtdışında Columbia Üniversitesi 'nde ders vermekte.

Orhan Pamuk Sanat Anlayışı

Orhan Pamuk, eserlerinde batı taklitçisi olmamak için, eserlerinde Türk kültürüne, kültür ve inançlara oldukça yer vermiştir. Orhan Pamuk, özgün bir Türk yazar olarak bilinmek istemiştir. Ayrıca Orhan Pamuk romanlarında okuyucuya bilgi verme tekniği de çokça görülür.

Orhan Pamuk Edebi Kişiliği