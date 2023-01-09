Orhan Şaik Gökyay Kimdir? Orhan Şaik Gökyay Şiirleri, Eserleri, Kitapları ve Edebi Kişiliği

Orhan Şaik Gökyay kimdir gibi bir konu başlığı birçok alanı kapsar. Dolayısıyla bu soruyu biraz indirgemek gerekir. Orhan Şaik Gökyay şiirleri kendisinin şair olduğunu temsil eder. Çünkü hangi şiir anlayışı ile eserlerini yazdığını çözümlemek, onun şair olduğunu da kanıtlar. Orhan Şaik Gökyay sözleri ve eserleri okuyucunun vatanseverliğini arttıracak potansiyele sahiptir. Orhan Şaik Gökyay hangi edebi akım çerçevesinde eser ürettiği de bellidir. Tek bir çatı altında yani Orhan Şaik Gökyay hayatı ile her şeyi anlatmak mümkündür.

Orhan Şaik Gökyay Kimdir?

Türk edebiyatındaki her sanatçı birbirinden özel ve kıymetlidir. Orhan Şaik Gökyay da kıymetli ve özel sanatçılardan biridir. Aslında sanatçı çok geniş bir tabirdir. Orhan Şaik Gökyay'ın kim olduğunu indirgemek gerekirse, o bir şairdir. Özellikle birkaç şiiri vardır ki herkesin bildiği ve okul hayatı boyunca ezberlediği bir eserdir. Orhan Şaik Gökyay kim olduğu eğitimci olmasıyla daha da anlam kazanır. Kendisi bir öğretmendir. Edebiyat camiasında başarılı olduğu kadar öğretmenlik mesleğinde de başarılı biri olmuştur. Edebiyat öğretmenliği yaptığı yıllar olsun ya da emekli olduğu yıllar olsun, Orhan Şaik Gökyay hep aktif biri olmuştur. Hem Türkiye de hem de yurt dışında, öğrencilerine iyi bir eğitimci olmuştur. Kendisi hakkında bahsedilmesi gerekenler çoktur. Fakat Orhan Şaik Gökyay kimdir sorusuna eğitimci, şair gibi kısa yanıtlar vermek de yerinde olacaktır.

Orhan Şaik Gökyay Şiirleri, Eserleri, Kitapları

Orhan Şaik Gökyay hem kendi kişiliği hem de eserleriyle bilinen biridir. Fakat ilk olarak akla gelen şair olmasıdır. Kendisine yalnızca şair demek eksik olacaktır. Orhan Şaik Gökyay ayrıca edebiyat öğretmenidir. Kesinlikle araştırmacı olduğundan da bahsedilmesi gerekir. Çünkü kendisi hakkında tarih kitaplarında, dil araştırmacı olarak bahsedilmektedir. Gökyay'ın birden fazla eseri vardır. Bu eserler okuduğumuzda şiir temalarını hemen analiz edebiliriz. Çünkü şiirlerinde konular net şekilde ifade edilmektedir. Dede Korkut, Mercimek Ahmet, Yas, Destursuz Bağa Girenler adlı eserleri vardır. Eserleri sadece bunlarla sınırlı değildir. Kendisi Bu Vatan Kimin Şiiri ile tanınan şair olmuştur. Bu şiirde milli birliğin Türkiye toplumunda var olduğunu, onca savaşlara rağmen milli ruhla hareket edildiği anlatılmaktadır. Aynı zamanda Türk toplumunun tüm olumsuzluklara karşı yılmadan mücadele ettiğinden bahsedilmektedir.

Orhan Şaik Gökyay Edebi Kişiliği

Orhan Şaik Gökyay edebiyat öğretmeni olduğundan edebi kişiliğini çözümlemek zor olmayacaktır. Aslında eğitimci olması dışında şiirlerinden de edebi kişili anlaşılmaktadır. Şiirlerin teknik kısmına bakıldığında aruz ve hece ölçüsü kullandığı görülür. Şiirleri genellikle lirik yani duyguların yoğun olduğu tarzdadır. Zaten Bu Vatan Kimin şiiri buna örnektir. Edebi kişiliğinin sınırını eleştirmen oluşu, edebiyatı araştırması yani tarihini araştırması, divan ve halk edebiyatına değinmesi gibi konular çizmektedir.