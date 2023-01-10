Orhan Seyfi Orhon Kimdir? Orhan Seyfi Orhon Şiirleri, Eserleri, Hayatı, Şiir Anlayışı ve Edebi Kişiliği

Orhan Seyfi Orhon kimdir ve Orhan Seyfi Orhon hayatı için Türk edebiyatı şiirine bakmak gerekir. Edebiyatımızın hem şair hem yazarı olan Orhon, Türk edebiyatında Hecenin Beş Şairi arasında yer almıştır. Orhan Seyfi Orhon edebi kişiliği bu noktada çok önemlidir. Orhan Seyfi Orhon eserleri ve Orhan Seyfi Orhon şiirleri bağlı olduğu akım çerçevesinde yazmıştır. Şiir, tiyatro, mizah ve öykü alanında eser vermiştir. Verdiği eserlere bakarak Orhan Seyfi Orhon hangi akım ve topluluğa dâhil öğrenebiliriz.

Orhan Seyfi Orhon Kimdir?

23 Ekim 1890'da İstanbul'da doğan Orhan Seyfi Orhon Türk şair, gazeteci, yazar, yayımcı, şair ve siyaset adamıdır. Orta ve lise öğrenimini Beylerbeyi Rüştiyesi 'sinde yapmıştır. Öğrencilik döneminde şiirle ilgilenmiştir. Abdülhak Hamit Tarhan ve Tevfik Fikret etkisinde şiirler yazmaya başlamıştır. Şiirleri Kehkeşan dergisinde yayımlanmaya başlandı. Sade bir dille yazdığı Fırtına ve Kar şiiriyle kısa sürede tanındı. Yükseköğrenimine tıbbiyede başlamıştır daha sonra burayı bırakmıştır. Daha sonra Darül Fünun Hukuk Mektebi'nde Hıyaban dergisi ile yayıncılığa başlamıştır.

İstanbul'un işgalinden sonra gazeteciliğe başlamış ve bir yandan da öğretmenlik yapmıştır. Edebi kişiliğinin yanında siyaset adamı ve devlet adamı kişiliği de vardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. dönem Zonguldak milletvekilliği ve 13.dönem İstanbul milletvekilliği yapmıştır.

Orhan Seyfi Orhon Şiir Anlayışı Ve Edebi Kişiliği

Türk edebiyatı tarihinde Beş Hececiler olarak bilinen topluluğun şairlerinden biriydi. Osmanlı edebiyatının batı etkisinde gelişen son kuşağından gelmekte olan şair ilk yazılarında aruz ölçüsü kullanmıştır. Aruzla yazdığı Fırtına ve kar isimli şiirle kısa sürede edebiyat camiasında tanınmıştır. Hece geçtikten sonra eserlerini bu ölçünün kurallarına göre vermeye başlamış ve aruz ölçüsünü modern hece ölçüsüne göre uyarlamaya çalışmıştır.

Şiir ve yazılarını Türk Kadını, Büyük Mecmua, Şair, Servet-i Fünûn, Ümit ve Yarın dergilerinde yayımlamıştır. Türk Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul hükümetini destekleyen Aydede dergisinde yazılar yazmıştır. Sosyal olayları hiciv dolu bir dille yazdığı Peri Kızı ve Çoban Hikâyesi'nde toparladı. Mizahi yazılarını Fiske takma adıyla yazmış, daha sonra bunları fiskeler adlı mizah kitabında toplamıştır.

Orhan Seyfi Orhon Eserleri

Şiir:

o Fırtına ve Kar (1917)

o Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi (1919)

o Gönülden Sesler (1922)

o Kervan (1935)

o O Beyaz Bir Kuştu (1941)

o İstanbul'un Fethi (1953)

o İşte Sevdiğim Dünya (1962)

o Kervan (1964)

o Orhan Seyfi Orhon'dan Şiirler (1970)

Derleme:

o Hayat Bilgisi Şiirleri

Monografi:

o Abdülhak Hamid: Hayatı ve Eserleri (1937)

o Ziya Gökalp: Hayatı ve Eserleri (1937)

o Yahya Kemal: Hayatı ve Eserleri (1937)

o Mehmet Akif: Hayatı ve Eserleri (1937)

o Nâzım Hikmet: Hayatı ve Eserleri (1937)

Şiir:

o Fırtına ve Kar (1917)

o Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi (1919)

o Gönülden Sesler (1922)

o Kervan (1935)

o O Beyaz Bir Kuştu (1941)

o İstanbul'un Fethi (1953)

o İşte Sevdiğim Dünya (1962)

o Kervan (1964)

o Orhan Seyfi Orhon'dan Şiirler (1970)

Monografi:

o Abdülhak Hamid: Hayatı ve Eserleri (1937)

o Ziya Gökalp: Hayatı ve Eserleri (1937)

o Yahya Kemal: Hayatı ve Eserleri (1937)

o Mehmet Akif: Hayatı ve Eserleri (1937)

o Nâzım Hikmet: Hayatı ve Eserleri (1937)

Roman:

Çocuk Adam (1941)

Destan:

 Kerem ile Aslı (1942)

 Asrî Kerem (1938)

Makale:

 Dün-Bugün-Yarın (1943)

Öykü:

 Düğün Gecesi (1957)

Fıkra:

 Kulaktan Kulağa (1973)