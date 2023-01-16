Orhan Veli Kanık Kimdir? Orhan Veli Kanık Şiirleri, Eserleri, Hayatı ve Edebi Kişiliği

Türk edebiyatının sevilen şairlerinden olan Orhan Veli Kanık kimdir bilmek isteyenler hayli fazla. Şiirleri dışında çeviri, deneme, hikaye ve makale alanlarında da çokça eser veren Orhan Veli Kanık hayatı, edebi kişiliği merak konusudur. Şiire yepyeni bir soluk getiren kanık günümüzde hala konuşulmaktadır. Gerek şiirleriyle gerekse hayatıyla büyük önem taşıyan Orhan Veli Kanık kimdir sorusunu ve hangi akım ve topluluğa dahil olduğunu haberimizin devamında başlıklar halinde sunacağız.

Orhan Veli Kanık Kimdir, Hayatı?

Orhan Veli Kanık Cumhuriyet dönemi şairlerindendir 1914 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatında üniversiteyi yarıda bırakmış ve çalışmaya başlamıştır. Fakat alkole düşkünlüğünden dolayı hiçbir zaman düzenli bir işi olmamıştır. Edebiyata olan ilgisi ise ilkokul yıllarında başlamış ve 1950 yılında İstanbul'da vefat etmesine kadar devam etmiştir.

Orhan Veli Kanık Edebi Kişiliği

Orhan Veli Kanık şiirlerini yazmaya başladığı ilk zamanlarda şiirin geleneksel anlayışına uymuş ve biçimsel bütün özelliklerini kullanmıştır. Fakat 1940 yılında başlattığı Garip hareketi ile geleneksel şiir kurallarını yıkmaya başlamış, böylece Garip akımının yani bir diğer adıyla Birinci Yeni topluluğunun öncülerinden olmuştur. Garip akımının amacı şiir dilini halk diline indirmekti. Yani şiiri süsten kurtararak somut şiirler yazmaktı. Kanık şiiri geleneksel kalıplardan çıkartarak modern şiirin olanaklarını genişletmiştir. Hayatının sonuna kadar da Garip akımının ilkelerine bağlı kalmıştır.