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Haberler Eğitim Haberleri ÖRIDSB Hece Tablosu – 1. Sınıf 3. Grup ÖRIDSB Hece Birleştirme ve Kelime Yazma Çalışması Örnekleri
Giriş Tarihi: 31.10.2022 14:00 Son Güncelleme: 31.10.2022 14:05

ÖRIDSB Hece Tablosu – 1. Sınıf 3. Grup ÖRIDSB Hece Birleştirme ve Kelime Yazma Çalışması Örnekleri

ÖRIDSB Hece Tablosu – 1. Sınıf 3. Grup ÖRIDSB Hece Birleştirme ve Kelime Yazma Çalışması Örnekleri

ÖRIDSB hece tablosu, öğrenciler yeni eğitim öğretim hayatına girmişler, birçok yeni bilgiler öğrenme heyecanı ile okula başlamışlardır. Öğrenciler okula adapte olurken biryandan yeni harfler, hece tablosu, hece birleştirme, kelime yazma gibi çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan birisi ÖRIDSB hece tablosu – 1. Sınıf 3. Grup ÖRIDSB hece birleştirme ve kelime yazma çalışması örnekleridir. ÖRIDSB hece tablosu nedir? , 3. Grup okuma metinleri sorularının cevapları…

ÖRIDSB hece tablosu, Türkçe eğitim – öğretim sisteminde okuma yazma öğretilirken harflerin verilme sırasıdır. İlkokula yeni başlayan öğrencilerin öğrenmeye başladığı 3.grup (örıdsb) harf sırasıdır. Eski sisteme göre daha hızlı okuma yazma öğreten bu sistem ile on beş tatile kadar sınıfın çoğunluğu okuma yazma öğrenmiş oluyor. Bu sistemle okuma yazma öğrenme hem kolay hem de hızlı olmaktadır. Harfler gruplar halinde öğretilerek öğrenme eski sisteme göre kolaylaştırılmıştır. Sizler için ÖRIDSB hece tablosu – 1. Sınıf 3. Grup ÖRIDSB hece birleştirme ve kelime yazma çalışması örneklerini araştırdık.

ÖRIDSB HECE TABLOSU, 3. GRUP HECE TABLOSU

E

RE

DE

SE

BE

A

RA

DA

SA

BA

İ

O

RO

DO

SO

BO

U

RU

DU

SU

BU

Ü

Ö

I

RI

DI

SI

BI

3. GRUP OKUMA METİNLERİ

Okuma metinleri ile ilgili örnekler:

ALTIN TAKI

Itır, altın takılar kıymetli olur.

Annene altı tane altın takı al.

Itır, koluna altın takı tak.

Anne, Rüya'ya iki tane altın takı al.

Rüya, altın kolye tak.

Itır, altın takı tak.

Itır ile Rüya altın takı tak.

ÖYKÜ

Oku.

Öykü oku.

Önal öykü oku.

Önal önemli öykü oku.

Önal önemli öykü oku, tümünü anlat.

Önal önemli öykü oku, anlat.

Önal önemli öykü oku.

Önal öykü oku.

Öykü oku.

Oku.

3. GRUP KELİME TABLOSU

3. Grup kelime tablosundan örnekler: Önemli, önlük, kira, kura, kurt, tarak, atkı, tırnak, atölye, öteki, lira, yara, roket, teker, kılık, akıllı, yönetim, yöntem, rüya, raket, küre, erken, kıtır, kınalı gibi

ÖRIDSB KELİMELER

Ö: ön, öl, ök, öm, öt, öy, nö, kö, mö, tö, yö, köy, yön, önlem, köylüm, öykü, yönel, ötme

R: ar, er, ir, or, ör,ur, ür, ra, re, ri, ro, rö, ru, rü, rak, rek, rot, rom, kar, ret, rol, ran

I : ıl, ık, ın, ım, ıt, ıy, ır, lı, kı, nı, mı, tı, yı, rı, kıl, kın, kıy, kıt, rın, kır, tım, rım, kın, tıl, tır, tık, mır, yık, mım

D: ad, ed, ıd, od, öd, ud, üd, da, de, dı, di, du, dü, dal, del, dol, dos,dis, des, den, don, det, dit, dim

S: as, es, ıs, is, os, ös, us, üs, sa, se, sı, si, so, sö, su,sü, sal, sel, sol, sos, sis, sen, son, set, sit, sim

B: ab, eb, ıb, ib, ob,öb, ub, üb, ba, be, bı,bi, bo, bö, bu, bü, bal, bel, bol, ben, bon, bet, bit, bim

3. GRUP SESLER

3. Grup sesler : Ö, R, I, D, S, B

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ÖRIDSB Hece Tablosu – 1. Sınıf 3. Grup ÖRIDSB Hece Birleştirme ve Kelime Yazma Çalışması Örnekleri
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