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Giriş Tarihi: 28.9.2021 08:39

Orijinal eş anlamlısı nedir? Orijinal kelimesinin eş anlamlısı

Orijinal eş anlamlısı nedir? Orijinal kelimesinin eş anlamlısı

Orijinal kelimesi özellikle marka sektöründe oldukça sık kullanılmaktadır. Aynı şekilde okuduğumuz gazete yazılarında, tabelalarda ve internet yazılarında da karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimeyi gündelik hayatımızda bir eşyanın orijinal olduğunu belirtmek için kullanabiliriz ya da bir fikrin, ya da bir kişinin çok orijinal olduğundan bahsetmek isterken kullanabiliriz. Aynı zamanda orijinal kelimesi birden fazla eş anlamlı kelimeye sahiptir. İşte orijinal kelimesinin eş anlamlısı…

Orijinal kelimesi köken olarak Fransızca'dan gelmektedir. Latincede originalis yani "kökene ait" demektir. Bu sözcük bir şeyin ne kadar özgün ve ilk elden olduğunu anlatmak için kullanılmaktadır. Ya da bir kişinin çok fazla karakteristik özelliğini belirtmek için de kullanılabilir. Bu kelimenin eş anlamlıları "özgün" "eşsiz" ve "hakiki"dir. Bu kelimeler orijinal kelimesi yerine kullanılabilmektedirler. Eşi benzeri yok anlamı taşımaktadırlar.

ORİJİNAL KELİMESİNİN ANLAMI

Orijinal kelimesi bir nesnenin ya da kişinin ne kadar kendine has olduğunu anlatmak için kullanılmaktadır. Orijinal, bir şeyin özgün ve eşsiz olduğu anlamını taşımaktadır.

ORİJİNAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Orijinal kelimesinin birden çok eş anlamı vardır. Orijinal kelimesinin eş anlamlıları "özgün", "eşsiz," ve "hakiki" kelimeleridir. Bu kelimeler orijinal kelimesinin yerine kullanıldığında cümlenin anlamını kesinlikle bozmamaktadır.

ORİJİNAL KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Bugün kendime x mağazasından orijinal bir ayakkabı aldım. Gerçekten de harika renklere sahip.
  • Mehmet çok orijinal bir insandır. Onun gibi birine daha önce rastladığımı hiç hatırlamıyorum.
  • Yaptığı espriler gerçekten de çok orijinaldi.


ORİJİNAL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • O, gerçekten de eşsiz bir insandır.
  • O mağazada satılan bütün ürünler kesinlikle hakiki.
  • Dün okuduğum kitap çok özgün bir senaryoya sahipti.

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Orijinal eş anlamlısı nedir? Orijinal kelimesinin eş anlamlısı
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