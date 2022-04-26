Orijinal Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Orijinal Mi Orjinal Mi?

Orijinal kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelimedir. TDK sözlüklerinde orijinal kelimesinin karşılığı ' özgün, taklit olmayan, fabrikası tarafından üretilen, alışagelenden daha farklı ' olarak geçmektedir. Peki, Orijinal nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı orjinal mi orijinal mi? İşte ayrıntılar...

Orijinal Nasıl Yazılır?

Dilimize sonradan girmiş yabancı kelimeler arasında en sık kullanılanlardan birisi olan orijinal kelimesinin yazılışı çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. TDK'ya göre doğru yazılışı orijinal şeklindedir. Orjinal şeklinde yazım yanlış kullanımdır.

Orijinal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

Büyükannem o dönemlerde bile kendine has tarzı olan, orijinal bir kişilikti. ( Doğru kullanım)

Ben bu ayakkabıların orjinaline o zamanın parasıyla epey bir ücret ödemiştim. ( Yanlış kullanım)

Orijinal Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı