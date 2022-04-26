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Giriş Tarihi: 26.4.2022 14:55 Son Güncelleme: 26.4.2022 14:55

Orijinal Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Orijinal Mi Orjinal Mi?

Orijinal Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Orijinal Mi Orjinal Mi?

Dilimizi güzel kullanmak adına, konuşurken ne kadar dikkatli olmamız gerekiyor ise yazım kurallarına da bir o kadar dikkat etmek oldukça önemlidir. Bir yazı yahut cümlenin, yazım kurallarına uygunluk derecesine göre değer ve kalite kazandığı aşikardır. Kelime ve terimler bakımından oldukça zengin bir dil olan Türkçeye sonradan girmiş birçok yabancı sözcük vardır. Yazımında sık hata yapılan kelimelerin bazıları da yabancı kökenli kelimelerdir. Yazılışında sıklıkla hata yapılan ve internette doğru yazımı hakkında araştırma yapılan kelimelerden birisi de orijinal sözcüğüdür. Orijinal nasıl yazılır? TDK’ya göre doğru yazılışı orjinal mi orijinal mi? Gelin bu soruların yanıtlarına sizler için hazırladığımız yazımızda birlikte bakalım.

Orijinal kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş günlük hayatta sıklıkla kullanılan bir kelimedir. TDK sözlüklerinde orijinal kelimesinin karşılığı ' özgün, taklit olmayan, fabrikası tarafından üretilen, alışagelenden daha farklı ' olarak geçmektedir. Peki, Orijinal nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı orjinal mi orijinal mi? İşte ayrıntılar...

Orijinal Nasıl Yazılır?

Dilimize sonradan girmiş yabancı kelimeler arasında en sık kullanılanlardan birisi olan orijinal kelimesinin yazılışı çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. TDK'ya göre doğru yazılışı orijinal şeklindedir. Orjinal şeklinde yazım yanlış kullanımdır.

Orijinal Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

  • Büyükannem o dönemlerde bile kendine has tarzı olan, orijinal bir kişilikti. ( Doğru kullanım)
  • Ben bu ayakkabıların orjinaline o zamanın parasıyla epey bir ücret ödemiştim. ( Yanlış kullanım)

Orijinal Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

  • Orijinal ( TDK'ya göre doğru)
  • Orjinal ( TDK'ya göre yanlış)
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Orijinal Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Orijinal Mi Orjinal Mi?
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