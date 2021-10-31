Orman kelimesi kişilerin günlük hayatta en çok kullandığı kelimelerden biri olarak karşımıza çıksa da bu kelimenin eş anlamlıları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Bu yüzden orman kelimesinin eş anlamlıları hakkında araştırmalar sıklıkla internet üzerinden yapılmaktadır. Orman eş anlamlısı nedir? Orman kelimesinin eş anlamlısı hakkında sorulan soruların cevapları için hazırladığımız yazımızda örnek cümleler ile detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

ORMAN KELİMESİNİN ANLAMI

Orman kelimesinin anlamı, ağaç ve çalılıkların oluşturduğu alandır. Türk Dil Kurumu tarafından da yapılan tanımda orman kelimesi küçüklü ve büyüklü ağaçlık ve çalılıkların meydana getirdiği geniş yeşillik alanlarıdır.

ORMAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Orman kelimesinin farklı eş anlamları bulunur. Cümle içerisinde daha etkili anlamlar yaratmak için orman kelimesinin eş anlamlılarını kullanmayı tercih edebilirler. Yazılışları farklı olsa da aynı göreve hizmet eden bu eş anlam kelimelerin detayları ise şu şekildedir:

Ağaçlık: Ağaç kelimesinden türeyen ve daha çok küçük ormanları ifade eden bir kelimeyi ifade eder.

Nahlistan: Nahlistan kelimesi Osmanlıcadan günümüze ulaşmıştır. Çok sık kullanımı görülmese de bu kelime günlük hayatta orman ve ağaçlık kelimelerinin yerine cümlelerde kullanılır.

Çalılık: Çalılık kelimesi de orman kelimesi yerine günlük hayatta kullanılabilir.

Meşcere: Meşcere kelimesi koruluk anlamına gelse de orman kelimesi yerine kullanılabilir.

ORMAN KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Ormanlar, dünyamızın ciğeridir.

Yanan ormanların yeniden ekilmesi için bir süre beklemesi gerektiği uzmanlar tarafından söylendi.

Çocuklara doğayı ve ormanları korumayı erken yaşta öğretmeliyiz.

Ormanlarda çıkan yangınları önlemek için cam ve plastik gibi atıkları toplamalı ve ateş yakmamalıyız.

ORMAN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Meşcere:

Meşcerede bulunan evini sadece yaz aylarında kullanır.

Çalılık:

Çalılıkların içinde saatlerce arama ekipleri ile kayıp çocuk arandı.

Nahlistan:

Nahlistan'da her sabah yaptığı yürüyüşler ile rahatlıyordu.

Ağaçlık:

Ağaçlık alanlarda yaşayan kişilerin daha huzurlu olduğu araştırmalar sonucunda ortaya konuldu.