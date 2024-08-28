Ornaz Vadisi Nerede, Nasıl Gidilir? Denizli Ornaz Vadisi Giriş Ücreti ve Yol Tarifi

Huzurlu bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için Ornaz Vadisi, mükemmel bir doğal alandır. Denizli'den yola çıkanlar, Başkarcı Köyü tabelalarını takip ederek ulaşım sağlayabilir. Vadi içinde kamp yapmak için uygun alanlar bulunmaktadır. Ayrıca çevresinde, çeşitli otel ve pansiyon seçenekleri de mevcuttur. Ornaz Vadisi nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar gibi sorulara yanıt aramak yolculuğu kolaylaştırabilir.

Ornaz Vadisi Nerede ve Nasıl Gidilir?

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı köyünden Ornaz Vadisi'ne ulaşmak için aşağıdaki yol tarifi incelenmelidir.

Denizli'den Başkarcı köyüne gitmek üzere yola koyulun. Şehir merkezinden Başkarcı Köyü yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıktadır. Pamukkale Üniversitesi'ne doğru ilerleyin ve üniversiteyi geçin. Honaz yönüne doğru ilerlemeye devam edin. Bu yol sizi Başkarcı köyüne götürecektir. Başkarcı Köyü'ne ulaştığınızda, Ornaz Vadisi tabelalarını takip edin. Yerel halktan da yol tarifi alabilirsiniz. Vadinin girişine vardığınızda, aracınızı uygun bir yere park edin ve vadiye yürüyerek veya bisikletle devam edebilirsiniz.

Denizli merkezindeki otogardan Başkarcı Köyü'ne giden dolmuş veya otobüs hatlarını kullanın. Toplu taşıma araçları, düzenli olarak bu köye sefer yapmaktadır. 370 numaralı belediye otobüsü de Başkarcı Köyü yakınlarından geçmektedir. Köyde indikten sonra Ornaz Vadisi'ne yürüyerek veya yerel ulaşım araçları ile ulaşabilirsiniz. Köyde, Ornaz Vadisi'ne ulaşım hakkında bilgi alabilirsiniz.

Başkarcı köyüne ulaştığınızda yerel halktan Ornaz Vadisi hakkında bilgi alabilir ve yol tarifi konusunda yardım isteyebilirsiniz.

Bu adımları takip ederek Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı köyünde bulunan Ornaz Vadisi'ne kolayca ulaşabilirsiniz.

Ornaz Vadisi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Denizli'deki Ornaz Vadisi'ne giriş ücretsizdir ve MüzeKart geçerli değildir. Ancak, araçla giriş yapacaksanız, vadinin korunması ve bakımının sağlanması amacıyla 25 TL'lik bir ücret alınmaktadır. Bu ücret, vadiye araçla giren ziyaretçilerden tahsil edilir ve çeşitli amaçlar için kullanılır. Denizli'deki Ornaz Vadisi, doğal alanlarının güzelliği ile ziyaretçilere keyifli bir ortam sağlamaktadır. Ornaz Vadisi'nde yapılabilecek aktivitelerden bazıları ise şu şekildedir: