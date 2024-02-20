Örnek sorular yayımlandı LGS’de matematik kolaylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran'da yapılacak 2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için ikinci örnek soruları yayımladı. Sınavın yapısı konusunda öğrencilere önemli bir ipucu niteliğinde olan örnek sorularda matematik sorularının daha kolay ve yapılabilir düzeyde olduğu değerlendirildi. Türkçe'de ise yine okuduğunu anlamaya yönelik sorular yer aldı. Bilfen Ortaokulları Bölüm Başkanları örnek soruları ders ders SABAH'a değerlendirdi ve kalan zamanda öğrencilerin nasıl çalışması gerektiğine yönelik şu önerilerde bulundu:Soru düzeylerini geçen yıllarla karşılaştırdığımızda matematik alanında daha yapılabilir soruların ağırlıklı olduğunu gözlemliyoruz. Bu sebeple öğrencilerimizin kalan son 4 ay süresince eksiklerini giderip, eksik oldukları kazanımlar ile ilgili gerekli çalışmalarını yaparak ilerlemelerinin faydalı olacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimizi başarıya ulaştıracak en önemli bakış açısı; çok soru değil eksik olunan konu ve kazanımlardan sorular çözmek ve yapılan hataların düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapmak olmalıdır.Türkçe dersinde özellikle anlam bilgisi kazanımları, doğrudan bilgi gerektirmeyen ve okuduğunu anlamaya dayalı kazanımlar olduğundan öğrencilerimizin bu konulardan bolca soru çözmeleri ve kelime hazinelerini zenginleştirecek çalışmalar yapmaları gerekmektedir. Bu yıl LGS geçtiğimiz yıldan farklı olarak tüm kazanımları içeren bir sınav olacak. Çalışmalarının en önemli ayağı kelime hazinelerini geliştirmeye dayalı çalışmalar olmalıdır. Öğrencilerimizin genel kültürlerini ve entelektüel birikimlerini artıracak makale, deneme, fıkra tarzında yazılar okumaları sınava hazırlık sürecinde hem Türkçe dersine hem de diğer derslere önemli katkı sağlayacaktır.Fen bilimleri dersinin olmazsa olmazı deney düzeneklerine yine fazlaca yer verildiğini görmekteyiz. Soruların kazanımlara uygun olarak, öğrencilerin grafik okuyup yorumlama, manipüle edebilme, analiz yapabilme becerilerini sorguladığını söyleyebiliriz. Sınava az bir zaman kala öğrencilerimizin öncelikli olarak geçmiş konulara ait konu eksiklerini tamamlamaları ve yeni öğrenilen konuları günlük olarak tekrar etmeleri çok önemli. Çok soru çözmek yerine, nitelikli sorular çözmek, MEB tarafından yayınlanan örnek soruların ve geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularının çözülmesi çok kıymetli bir çalışma olacaktır.Sorularda önceki yıllarda olduğu gibi kelime bilgisi ve okuduğunu anlama becerisi üzerine odaklanılmıştır. 5 örnek sorunun 3 tanesi olumsuz yönergeli hazırlanmış, böylelikle önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin dikkatini ölçmek de hedeflenmiştir. Sınava sayılı günler kala öğrencilerimizin hedef kelimeleri düzenli tekrar etmeleri, soru yönergelerini dikkatle okumaları ve farklı tarzda sorular çözmeleri kalan süreyi en verimli şekilde kullanmalarını sağlayacaktır.Öğrencilerin 8'inci sınıf müfredatına çok iyi hâkim olmaları, konuların içinde yer alan kavramları içselleştirmeleri, geçmiş yıllara yönelik temel dini kavramlara hâkim olmaları gerekmektedir. Muhakeme gücünü ölçen sorularda, müfredattaki konulara bağlı kalarak sorulara yaklaşmalarını, gerekli tekrarları yapıp derse yeterli vakti ayırmalarını tavsiye ediyoruz.SORULARIN genel olarak zorluk seviyesi orta düzeydedir. Sınava hazırlık sürecinde şu ana kadar yayımlanmış örnek soruların yetersiz olduğu düşüncesindeyim. Öğrencilerin sınava hazırlık sürecinde öncelikle konuyu çok iyi öğrenmeleri gerekmektedir. Konunun pekiştirilmesi sürecinde ise çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular çözülmeli, boşluk doldurma, konu özeti çıkarma, kavram haritası hazırlama gibi çalışmalar yapılmalıdır.