Orta Çağ Nasıl Yazılır? TDK Ortaçağ Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Orta Çağ nasıl yazılır, Türk Dil Kurumunun birleşik ya da ayrı yazılan sözcükler kategorisine baktığımızda ayrı yazıldığını öğrenmenizin yanında büyük harflerle de yazıldığını görürüz. Büyük harfle başlayan sözcüklere baktığımızda TDK Ortaçağ doğru yazılışı büyük harflerledir ve ayrı yazılmaktadır. Bu bilgilere baktığımızda Orta Çağ birleşik mi ya da ayrı mı olduğu bilgisine ulaşırız. Türk Dil Kurumu tarihi dönem ve çağ adlarının büyük harfle başladığını belirtmiştir.

Orta Çağ Nasıl Yazılır?

Türkçede hem yazı dilinde hem de konuşma diline oldukça zengin bir dildir. Onun bu özelliği birçok açıdan farklı nitelikler oluştururken aynı zamanda özel bir dil olmasını da sağlamaktadır. Aynı zamanda dünya dilleri arasındaki yeri de bu nitelikler açısından oldukça önemlidir.

Türkçe, özel bir dil olmasının yanında birden fazla kurallar diziniyle bilinmektedir. Bu kurallar yazımda ve konuşma dilinde onun ne kadar özel bir dil olduğunu da ortaya koymaktadır. Bu kurallar arasında, ayrı yazılan ve büyük harfle başlayan sözcüklere baktığımızda Orta Çağ sözcüğünün ayrı yazılıp büyük harflerle yazıldığını öğreniriz.

TDK Ortaçağ Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türk Dil Kurumu tarihi çağ, dönem ve olay adlarının nasıl yazıldığıyla ilgili şu kuralı dile getirmektedir:

"Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar: Kurtuluş Savaşı, Millî Mücadele, Cilalı Taş Devri, İlk Çağ, Lale Devri, Cahiliye Dönemi, Buzul Dönemi, Millî Edebiyat Dönemi, Servetifünun Dönemi'nin, Tanzimat Dönemi'nde vb."

Bu kurala baktığımızda Orta Çağ, büyük harflerle başlamakla birlikte ayrı yazılmaktadır. Cümle içindeki kullanımı da büyük harfle başlayıp ayrı yazılmaktadır. Cümle içinde örnek verecek olursak:

Bulunan bu dinazor kalıntılarının Orta Çağ'dan bu yana burada olduğu düşünülüyor.

İstanbul'un Fethi ile Orta Çağ kapanmış Yeni Çağ açılmıştır.

İbn-i Sina Orta Çağ'ın en büyük bilim insanlarından biridir.

Tüm dünyada Orta Çağ ile ilgili en büyük gelişmelerden biri, İstanbul'un bir Osmanlı şehri olmasıdır.

Coğrafi keşifler Orta Çağ'da başlamıştır diyebiliriz.