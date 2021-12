Orta seviye ve iyi derecede İngilizce konuşmak için kaç kelime bilmek gerekiyor? A1’den C2’ye kadar İngilizce dil seviyeleri ve kelime sayıları

Eğitim hayatımızın başladığı andan itibaren İngilizce eğitimimiz de başlıyor ancak yine de hayatımızın bir döneminde İngilizce için ayrıca vakit harcamamız gerekebiliyor. İngilizceyi iyi konuşmanın formülü ise ne kadar çok kelime ve keklime kökü bilindiğinden geçiyor.

Orta seviye ve iyi derecede İngilizce konuşmak için kaç kelime bilmek gerekiyor?

Bir iş başvurusu yaparken ya da İngilizce öğrenmek için bir kursa yazılmanız gerektiği zaman İngilizce bilginizin hangi seviyede olduğunu sordukları olmuştur. İngilizceyi kendi kendinize öğrenmeye çalışıyorsanız bu seviyeyi tespit etmek o kadar da kolay olmaz. Ancak İngilizce bildiğiniz kelime sayısı bazen dili hangi seviyede kullandığınızın tahmin edilmesine yardımcı olabilir.

Orta seviye İngilizce için kaç kelime bilmek gerekiyor?

Orta seviye İngilizce konuşabilmek için kaç kelime bilmek gerektiğini konuşmadan önce bu seviyelerin neye göre belirlendiğinden bahsetmemiz gerekir.

Avrupa Konseyi tarafından 2001 yılında kabul edilen "The Common European Framework of Reference for Languages" isimli belge ile Avrupa'da ortak dil öğrenim seviyeleri netleşmiş oldu. Bu bilgiye göre orta seviye İngilizce Avrupa Konseyi sınıflandırmasına göre B1 ve B2 seviyelerine karşılık gelmektedir denebilir. B1 seviyesindeki birinin aşağı yukarı 2000 kelime, B2 seviyesindeki bir insanın ise aşağı yukarı 4000 kelime bilmesi bekleniyor.

İyi seviyede İngilizce için kaç kelime bilmek gerekiyor?

İyi seviyede İngilizce bilgisi aslında dili kullanacağınız alana göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, günlük konuşma dilinde akıcı bir İngilizceye sahip olmak, soyut ya da somut fikirlerin tartışıldığı konuşmaları ya da yayınları takip edebilmek için çoğu zaman B2 seviyesi yeterli oluyor. Ancak eğer profesyonel yaşamda kullanılacak bir İngilizceden bahsediyorsak o zaman işler biraz değişiyor. Yani bir insanın akademik ya da mesleki olarak konuşulan ve yazılan her şeyi ana diliymiş gibi anlaması ve anlatması söz konusuysa o zaman elbette C1 ve C2 seviyelerine dönüp bakmak zorundayız.

Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen belgeye göre C1 seviyesindeki bir insanın neredeyse 6000 kelime, C2 seviyesindeki bir insanın ise neredeyse 8000 kelime bilmesi bekleniyor.

Günlük konuşma dilinde kaç tane İngilizce kelime bilmek gerekiyor?

Günlük konuşma dilinde kullanılan İngilizce aslına bakarsanız oldukça basit kalıplar üzerinden ilerleyen ve tahmin edildiğinden daha kolay iletişim kurulabilen diyaloglardan oluşan bir seviyedir.

Aslında eğitim hayatımız boyunca çoğumuz temel seviye olarak kabul edilecek A1 ve A2 seviyelerine erişmiş oluyoruz. A1 ve A2 seviyeleri çoğu kaynakta başlangıç seviyesi ya da temel seviye olarak kabul ediliyor. Halk arasında buna günlük konuşma İngilizcesi de diyebiliriz. Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen belgeye göre A1 seviyesindeki birinin 500 kelime, A2 seviyesindeki birinin ise 1000 kelime biliyor olması günlük konuşma dilini rahatça ilerletmesine yetiyor.

İngilizcede kaç kelime var?

Dilin oldukça doğurgan ve değişken olması net bir kelime sayısından bahsedilmesini engelliyor olsa da uzmanlar tarafından hazırlanan bazı kaynaklarda Ana dili İngilizce olan birinin aşağı yukarı 15.000 ila 20.000 kelime bilme ihtimalinin olduğu söyleniyor.