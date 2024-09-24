Ortadoğu günümüzde pek çok ülkeyi kapsayan, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan bölgedir. Çok sayıda ülkeye ev sahipliği yapması sebebiyle, tarih boyunca pek çok savaşa tanıklık etmiştir. Çeşitli ülkeler verimli topraklara sahip bu bölge için savaşmış, medeniyetler kurmuşlardır. Özellikle Ortadoğu neresi, Ortadoğu ülkeleri hangileri, nereleri kapsıyor soruları tarih derslerinin de önemli konularından biridir.

Ortadoğu Neresi?

Ortadoğu; Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişiminde bulunan bir bölgeyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Belirli bir coğrafi tanımlamadan ziyade, kültürel, siyasi ve tarihi bağlamda bir bölge olarak kabul edilmektedir.

Ortadoğu Ülkeleri Hangileri?

Ortadoğu ülkeleri şunlardır:

· İran

· Irak

· Suudi Arabistan

· Birleşik Arap Emirlikleri

· Katar

· Kuveyt

· Bahreyn

· Ürdün

· Suriye

· Lübnan

· İsrail

· Filistin

· Mısır

· Yemen

· Umman

Ortadoğu Nereyi Kapsıyor?

Ortadoğu Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişiminde yer alan bölgeyi kapsamaktadır. Bu bölge dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olmasıyla küresel enerji piyasasında çok önemli bir role sahiptir. Tarih boyunca Doğu ve Batı arasındaki ticaret yollarının kesişim noktasında yer almıştır.