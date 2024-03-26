Ortak Çarpan Parantezine Alma Konu Anlatımı - Ortak Çarpan Parantezine Alma Nasıl Yapılır?

Ortak çarpan, birden fazla sayıyı çarpan sayı demektir. Başka bir deyişle, birden fazla sayının ortak katıdır. Ortak çarpan ifadeleri en çok en büyük ortak bölen (EBOB) ve en küçük ortak kat (EKOK) bulmak için kullanılır. Ortak çarpan parantezine alma konu anlatımı ortaokul seviyelerinde görülmeye başlanır. Bu nedenlerle çocukların ilerideki yaşlarında matematiğe eğiliminin iyi olması için ortak çarpan parantezine alma nasıl yapılır gibi konulara vakıf olması oldukça önemlidir.

Ortak Çarpan Parantezine Alma Konu Anlatımı

Ortak çarpan parantezine alma, matematikte işlemleri basitleştirmek ve çözmeyi kolaylaştırmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, bir ifadedeki tüm terimlerin ortak bir çarpanı varsa, o çarpanı parantez içine alarak işlemi basitleştirmeye dayanır.

Ortak çarpan parantezine alma işleminin adımları:

İfadedeki tüm terimlere bakın ve ortak bir çarpan olup olmadığını kontrol edin.

Ortak çarpanı parantez içine alın.

Parantez dışındaki her terime ortak çarpanı bölün.

Örnek verecek olursak:

12x + 18y = ?

Bu ifadede 12 ve 18'in ortak çarpanı 6'dır. Ortak çarpanı parantez içine alalım:

12x + 18y = (6 * 2x) + (6 * 3y)

Parantez dışındaki her terimi 6'yı bölelim:

12x + 18y = 6(2x + 3y) şeklinde yazılabilir.

Ortak Çarpan Parantezine Alma Nasıl Yapılır?

Matematikte, ortak çarpan genellikle iki veya daha fazla sayının çarpımının en küçük ortak böleni olarak da adlandırılır. Ortak çarpan parantezine alma işleminin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

İşlemleri basitleştirir.

Çözümü kolaylaştırır.

Hataların önlenmesine yardımcı olur.

Ortak çarpan parantezine alma işleminin bazı örneklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

1. 8a + 12b = ?

Ortak çarpan 4'tür:

8a + 12b = 4(2a + 3b)

2. 15x^2 - 20xy = ?

Ortak çarpan 5x'tir:

15x2 - 20xy = 5x(3x - 4y)

3. 24p + 36q - 48r = ?