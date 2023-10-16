Ortak sınav tarihleri belirlendi

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla ülke genelinde ortak sınav yapma kararı aldı.

Bu kapsamda, Kırıkkale Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezince komisyonlar oluşturularak çalışmalara başlandı.

Amaç, eğitim müfredatının uygulanmasında birlik sağlamak ve öğrencilerin geçerli, güvenilir ölçme araçları ile değerlendirilmesine olanak sağlamaktır.

Çalışmaların sonunda temel eğitimde 12 branştan ve ortaöğretimde ise 27 branştan konu soru dağılım tabloları da yayımlanmış oldu. Ortak sınavlarla ilgili olarak Kırıkkale Ölçme Değerlendirme Merkezinde toplantı düzenlendi.

İlçe Millî Eğitim Müdürlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda ortak sınav tarihlerinin yanı sıra sınavlarla ilgili diğer detaylar da görüşüldü.

Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Gamze Bağrıaçık, toplantının ardından konu ile ilgili bilgiler vererek, "Yapmış olduğumuz toplantıda sınav tarihini kararlaştırmış olduk. Buna göre 7. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılısının il geneli ortak sınavının 26 Aralık 2023 Salı günü yapılmasını kararlaştırmış olduk. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.