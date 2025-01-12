Ortak sınavlara kopya gölgesi...

İstanbul genelindeki liselerde 6-9 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan 1. dönem 2. ortak yazılı sınavları, tartışmaların merkezine oturdu. Sosyal medyada yayılan iddialar ve öğretmenlerin yükselen ortalamalardan şüphelenmesi üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde 6 okulda sınavdan yaklaşık 1 saat önce soru ve cevapların sosyal medya platformlarında paylaşıldığı tespit edildi. Konuya ilişkin resmi internet sitesinden basın açıklaması yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu okullarda sınavların iptal edilerek, 14 Ocak 2025 tarihine ertelendiğini duyurdu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili sorumluluğu bulunanlar hakkında inceleme ve soruşturma süreci başladığı kaydedildi.