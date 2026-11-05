Ortak sınavlarda ezber değil yorum kazandıracak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ortaokul ve liselerde hayata geçirdiği Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nde (OYSS) ilk sınavlar başladı. 13 Kasım'a kadar devam edecek sınavlarla birlikte ölçme ve değerlendirmede yeni bir dönem açıldı. Öğrencilerin yalnızca öğrendikleri bilgileri hatırlamalarını değil, bu bilgileri günlük yaşamda kullanmalarını, analiz etmelerini ve yorumlamalarını esas alan yeni yaklaşımda açık uçlu sorular öne çıkıyor. Uğur Okulları uzmanları, nelere dikkat etmesi gerektiğini değerlendirdi.

ÇÖZÜM YOLU DA ÖNEMLİ

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, "Sorular öğrencilerin yalnızca bilgiyi hatırlamasını değil, analitik düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme ve yorumlama gibi üst düzey zihinsel becerilerini ölçmeyi hedefliyor" dedi. Kurt, günlük yaşam senaryoları, grafikler, tablolar ve açık uçlu soruların öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerine, öğretmenlerin de öğrenme eksiklerini belirlemelerine imkân sunduğunu vurguladı.

İŞLEM VE ÇIKARIM

Ortaokul Türkçe sınavlarında metni anlamak, ana düşünceyi belirlemek, çıkarım yapmak ve düşünceleri doğru ifade etmek önem kazanıyor. Matematikte ise klasik işlem sorularının yanında günlük yaşam problemleri ve yorum gerektiren sorular bulunuyor. Öğrencilerden yalnızca sonuca ulaşmaları değil, matematiksel bilgiyi doğru kullanmaları bekleniyor.

Fen Bilimleri'nde deney, görsel ve tablolar üzerinden bilimsel çıkarım yapma becerisi ölçülürken sosyal bilgilerde olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, karşılaştırma ve çözüm üretme öne çıkıyor. İngilizce'de okuduğunu anlama, metinden bilgi çıkarma ve paragraf yazma; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde ise kavramları günlük yaşamla ilişkilendirerek kendi cümleleriyle açıklama becerisi önem taşıyor.

Lise sınavlarında da benzer bir yaklaşım uygulanıyor. Matematikte muhakeme ve problem çözme, fizikte grafik ve tablo yorumlama, kimyada deney ve bilimsel modeller üzerinden çıkarım yapma becerileri ölçülüyor. Biyolojide ise deney düzeneklerini değerlendirme, hipotez kurma ve değişkenleri belirleme öne çıkıyor.

Türk Dili ve Edebiyatı'nda metinleri yorumlama ve düşünceleri yazılı ifade etme, tarihte olayları neden-sonuç ilişkisi içinde değerlendirme, coğrafyada mekânsal analiz yapma, felsefede ise farklı görüşleri karşılaştırarak gerekçeli düşünceler geliştirme becerileri önem kazanıyor.

HANGİ SINIF NE ZAMAN SINAVA GİRECEK?

MEB'in ortak yazılı sınavlarında ülke geneli ve okul geneli olmak üzere iki farklı uygulama bulunuyor. Ülke geneli sınavlarda sorular ve cevap anahtarları Bakanlık tarafından hazırlanıyor ve belirlenen sınıf düzeylerindeki öğrenciler aynı sınava katılıyor. Okul geneli sınavlarda ise soruları okulun ilgili branş öğretmenleri, MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ndeki soru havuzundan yararlanarak hazırlıyor. Öğretmenler iki açık uçlu soruyu da kendileri oluşturuyor. Okul geneli ortak yazılılar 2 Kasım'da başladı ve 13 Kasım'a kadar devam edecek. Ülke geneli ilk sınav ise 11 Kasım'da yapılacak. 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10'uncu sınıflarda toplam 8 ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirilecek. Sınav takvimi şöyle:

11 Kasım 2026: 6'ncı sınıf Matematik

12 Kasım 2026: 10'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

5 Ocak 2027: 7'nci sınıf Türkçe

6 Ocak 2027: 9'uncu sınıf Matematik

6 Nisan 2027: 7'nci sınıf Matematik

7 Nisan 2027: 9'uncu sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

8 Haziran 2027: 6'ncı sınıf Türkçe

9 Haziran 2027: 10'uncu sınıf Matematik Diğer okul geneli ortak yazılıların tarihleri ise okullar tarafından belirlenerek öğrencilere duyuruluyor.

SINAVA NASIL HAZIRLANMALI?

Uzmanların örnek soru analizleri, öğrencilerin hazırlık yöntemlerini de değiştirmeleri gerektiğini gösteriyor. Buna göre yalnızca konu tekrarı yapmak ve bilgileri ezberlemek yeterli olmayacak. Öğrencilerin MEB'in yayımladığı örnek soruları çözmeleri, grafik ve tablo okuma çalışmaları yapmaları, açık uçlu sorulara kendi cümleleriyle yanıt vermeleri ve özellikle matematik ile fen derslerinde çözüm aşamalarını açıklayabilmeleri önem taşıyor. Yanlış yapılan soruların nedenlerinin incelenmesi de öğrenme eksiklerinin giderilmesine yardımcı olacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör