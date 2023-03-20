Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Ortalama Hız Formülü Nedir? Ortalama Hız Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?
Giriş Tarihi: 20.3.2023 15:37 Son Güncelleme: 20.3.2023 15:37

Ortalama Hız Formülü Nedir? Ortalama Hız Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?

Hız problemlerinde en çok kullanılan formüllerden biri ortalama hız formülüdür Ortalama hız, bir parçacığın belli bir zaman aralığında yaptığı yer değiştirmenin, bu zaman aralığına oranı olarak ifade edilir. Bir başka deyişle; bir hareketlinin gittiği toplam yolun, yolculuk boyunca geçen toplam zamana oranına ortalama hız denilmektedir. Matematik testlerinde de karşımıza çıkan ortalama hız problemleri için ortalama hızı hesaplayan formüle ihtiyaç duyulur. Ortalama hız formülü nedir? Ortalama hız nasıl bulunur? İşte detaylı anlatım…

Ortalama Hız Formülü Nedir? Ortalama Hız Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?

Hız problemlerinde hız formülü x=V.t olarak bilinmektedir. Bu formülde x=Yol, V=Hız ve t=Zaman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde bir aracın hızı hesaplanırken merak edilen diğer konu ortalama hızdır. Ortalama hızı hesaplarken de alınan toplam yol miktarının toplam süreye bölünmesinden yararlanılır.

ORTALAMA HIZ NEDİR?

Bir hareketlinin gittiği toplam yolun, yolculuk boyunca geçen toplam zamana oranına ortalama hız denilmektedir. Ortalama hız, alınan toplam yol miktarının toplam süreye bölünmesi ile bulunur. Temel hız formülünden yola çıkarak hızı bulurken Yol / Zaman demek mümkündür. Yani, V = x / t

ORTALAMA HIZ FORMÜLÜ

Ortalama Hız= (Alınan Toplam Yol ) / (Toplam Zaman)
Eşit zamanda V1 ve V2 hızlarıyla alınan yolda hareketlinin ortalama hızı

Vort= (V1+V2)/2
Belirli bir yolu V1 hızıyla gidip V2 hızıyla dönen bir aracın ortalama hızı

Vort= 2V1.V2 /(V1+V2)

ORTALAMA HIZ NASIL BULUNUR?

Ortalama hızı daha iyi anlamanız için size örnek bir soru ve çözümü verelim.

Soru: Aslı 40 km/sa hızla 2 saat, 60 km/sa hızla 3 saat ve 100 km/sa hızla 5 saat giderek A kentinden B kentine varıyor. Buna göre, Kurtuluş'un yol boyunca ortalama hızı kaç km/sa dır?

Çözüm:

ORTALAMA HIZ HESAPLAMA

Soru:

ARKADAŞINA GÖNDER
Ortalama Hız Formülü Nedir? Ortalama Hız Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA