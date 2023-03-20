Ortalama Hız Formülü Nedir? Ortalama Hız Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?

Hız problemlerinde hız formülü x=V.t olarak bilinmektedir. Bu formülde x=Yol, V=Hız ve t=Zaman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şekilde bir aracın hızı hesaplanırken merak edilen diğer konu ortalama hızdır. Ortalama hızı hesaplarken de alınan toplam yol miktarının toplam süreye bölünmesinden yararlanılır.
ORTALAMA HIZ NEDİR?
Bir hareketlinin gittiği toplam yolun, yolculuk boyunca geçen toplam zamana oranına ortalama hız denilmektedir. Ortalama hız, alınan toplam yol miktarının toplam süreye bölünmesi ile bulunur. Temel hız formülünden yola çıkarak hızı bulurken Yol / Zaman demek mümkündür. Yani, V = x / t
ORTALAMA HIZ FORMÜLÜ
Ortalama Hız= (Alınan Toplam Yol ) / (Toplam Zaman)
Eşit zamanda V1 ve V2 hızlarıyla alınan yolda hareketlinin ortalama hızı
Vort= (V1+V2)/2
Belirli bir yolu V1 hızıyla gidip V2 hızıyla dönen bir aracın ortalama hızı
Vort= 2V1.V2 /(V1+V2)
ORTALAMA HIZ NASIL BULUNUR?
Ortalama hızı daha iyi anlamanız için size örnek bir soru ve çözümü verelim.
Soru: Aslı 40 km/sa hızla 2 saat, 60 km/sa hızla 3 saat ve 100 km/sa hızla 5 saat giderek A kentinden B kentine varıyor. Buna göre, Kurtuluş'un yol boyunca ortalama hızı kaç km/sa dır?
Çözüm:
ORTALAMA HIZ HESAPLAMA
Soru: