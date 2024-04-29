Sınıfta kalan bir öğrenci için önemli olan bir diğer nokta da motivasyonunu kaybetmemektir. Başarı, tek seferlik bir olay değil, sürekli bir çaba ve azim gerektirir. Sınıfta kalmak, hedeflere ulaşmak için daha fazla çaba sarf etme ve kendini geliştirme fırsatı sunar. Ortalama kaç olursa sınıfta kalınır, ortaokulda ve lisede 5, 6, 7 zayıfla sınıf geçilir mi sorularına Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinden yanıt bulmak mümkündür.

Ortalama Kaç Olursa Sınıfta Kalınır?

Türkiye'deki Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda sınıfta kalma uygulaması bulunmamaktadır. Bu yaklaşım, öğrenci odaklı bir eğitim anlayışını yansıtarak her öğrencinin potansiyelini en üst düzeyde geliştirmeyi ve akademik başarılarını artırmayı hedeflemektedir.

Türkiye'deki liselerde, öğrencilerin yıl sonu ortalaması 50'nin altında olan ve aynı zamanda üç dersten zayıf not alanlar sınıf tekrarına kalıyor. Bu politika, öğrencilerin akademik başarılarını teşvik etmek ve başarısızlık durumunda ek destek sağlamak amacıyla uygulanmaktadır. Sınıf tekrarı, öğrencilere eksikliklerini anlama ve gerektiğinde ek ders çalışma veya destek alarak daha güçlü bir akademik temel oluşturma fırsatı sunar.

Ortaokulda ve Lisede 5, 6, 7 Zayıfla Sınıf Geçilir Mi?

5,6,7 ve 8. sınıflarda sınıfta kalma uygulaması uygulanmamaktır. Ancak lisede yıl sonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı bulunan bir öğrencinin sınıfı geçmesi mümkün değildir. 5, 6, 7 zayıfı bulunan bir öğrenci sınıf tekrarı yapmak zorundadır.